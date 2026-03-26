laSexta cumple 20 años: una televisión de referencia, comprometida y diversa con sello informativo propio

Los detalles laSexta es líder sobre su rival en temporada y, a punto de finalizar el mes de marzo, logra su mejor dato mensual desde junio de 2025, líder frente a su competidor (6,6% vs 6,3%).

laSexta celebra 20 años de trayectoria en la televisión española, destacándose por su estilo valiente e innovador. Desde su lanzamiento en 2006, ha mantenido su esencia original, combinando información rigurosa con entretenimiento. La fusión con el Grupo Antena 3 en 2012 y la creación del Grupo ATRESMEDIA en 2013 consolidaron su posición como una de las principales cadenas privadas de España. Su oferta abarca programas informativos, de entretenimiento y de análisis social, con éxitos como "El Intermedio" y "Salvados". Además, laSexta ha sido un referente en coberturas informativas de eventos clave, reforzando su compromiso social y cultural.

Hace 20 años, laSexta llegó con una nueva forma de hacer televisión: más cercana, más valiente, más directa. Dos décadas después, mantiene intacta esa mirada propia, basada en el rigor, la innovación, la diversidad, el directo y una personalidad que la hace única.

Un recorrido en el que ha demostrado que es posible hacer una televisión con carácter, compromiso y pasión por la actualidad y en la que el análisis convive con el entretenimiento, el humor, la ficción y el deporte.

Un 'pedazo' de cadena que desde el 27 de marzo de 2006 se ha hecho imprescindible para millones de espectadores. En octubre de 2012, laSexta se unió al Grupo Antena 3, dando paso a una nueva era en el panorama televisivo español.

Esta fusión, completada en 2013 con la creación del Grupo ATRESMEDIA, ha consolidado a laSexta como un referente indiscutible. Situada como la tercera cadena privada más vista del país, ya acumula 13 años consecutivos por delante de su principal competidor (6,2%).

Asimismo, laSexta también es líder sobre su rival en temporada y, a punto de finalizar el mes de marzo, logra su mejor dato mensual desde junio de 2025, líder frente a su competidor (6,6% vs 6,3%). De los últimos 57 meses, ha estado por delante de su adversario 54 meses. En Target Comercial, la cadena sube hasta el 7,5% y también es líder frente a su competidor (6,9%).

En estas dos décadas, laSexta ha demostrado una evolución constante sin perder su espíritu original. Ese carácter rebelde e inconformista sigue siendo hoy una de sus principales fortalezas. Veinte años después, continúa siendo una cadena que cuestiona, que analiza y que invita a reflexionar, manteniendo intacto el ADN con el que nació.

A lo largo de su trayectoria, laSexta se ha consolidado como una referencia en información y ahora cuenta con una amplia oferta de horas en directo a través de laSexta Noticias y programas como Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, laSexta Xplica, El Objetivo, Jugones, laSexta Columna o laSexta Clave, además de su fortaleza en coberturas especiales como las noches electorales o en grandes acontecimientos de actualidad.

En entretenimiento, formatos como El Intermedio, Zapeando, Aruser@s, Pesadilla en la cocina, Batalla de restaurantes o Cazadores de imágenes han conectado con la audiencia con un estilo propio y reconocible, convirtiéndose en parte de la historia reciente de la televisión.

Junto a ellos, la cadena ha apostado por una mirada más reflexiva de la sociedad con formatos de autor aclamados como Salvados, Lo de Évole, Equipo de investigación, laSexta Columna o Anatomía de, entre otros.

Veinte años después de nacer, laSexta no solo celebra su historia, sino también su capacidad de seguir evolucionando sin renunciar a su esencia. Veinte años siendo diferentes. Veinte años siendo necesarios. Veinte años siendo, más que nunca, un auténtico "pedazo de cadena" tal y como dice el claim de la campaña de aniversario que estrenará el jueves por la noche en El Intermedio.

laSexta, un pedazo de cadena

laSexta celebra 20 años con una emotiva campaña que mira hacia atrás para entender todo lo que ha sido laSexta en esto 20 años, pero que también mira hacia el futuro con todos los nuevos proyectos y rostros que se incorporarán en los próximos meses.

La cadena cuenta con una historia hecha de información, de entretenimiento y, sobre todo, de una gran audiencia que ha sido fiel al canal durante estas dos décadas de historia. Porque en todo este tiempo, laSexta no solo se ha convertido en un referente en actualidad e información, también ha sabido crear un entretenimiento con estilo propio e inconfundible: cercano, natural e inconformista.

Durante 20 años, laSexta ha estado ahí. Contando lo que pasaba, explicándolo, cuestionándolo. Ha sido testigo y narradora de los momentos que han marcado a toda una generación. Y por eso, hoy, también es un pedazo de nuestra historia.

laSexta ha sido y es espejo de lo que nos preocupa, de lo que nos indigna, de lo que nos emociona y de lo que nos hace reír. Ese compromiso social y esa conexión con la audiencia es lo que la convierte, también, en un pedazo de la sociedad, de cada espectador. La campaña pone en valor la diversidad, calidad y la personalidad de sus contenidos, así como el talento que la hace posible cada día.

Tiene un gran equipo de profesionales delante y detrás de las cámaras, consolidado y en constante evolución, al que se suman nuevas voces como Marc Giró y Aimar Bretos. Cada uno de ellos aporta algo, deja su impronta y constituye otro de los pedazos que forman la cadena.

La suma de todos esos pedazos -de la historia reciente, de sus rostros, de sus programas, de los espectadores…- conforman una gran cadena, "un pedazo de cadena". Este es el concepto que articula la campaña. Una idea que entiende laSexta como lo que realmente es: un mosaico vivo, en constante movimiento, formado por programas, géneros, rostros y miradas distintas, donde cada pieza cuenta y el espectador siempre está en el centro.

"Un pedazo de cadena" expresa también la dimensión que ha alcanzado laSexta en estos 20 años: una cadena grande, consolidada y claramente diferencial dentro del panorama televisivo actual.

20 años de información, análisis y directo

Desde su nacimiento en 2006, laSexta ha apostado por una forma de hacer televisión basada en la información plural e independiente, el compromiso, la inmediatez y la cercanía con los telespectadores, un modelo de éxito que con el tiempo la ha situado entre las principales referencias informativas en España.

Su capacidad para acercar la actualidad diaria a la ciudadanía, así como para ofrecer un seguimiento exhaustivo y en directo de los grandes acontecimientos de especial relevancia, ha reforzado este posicionamiento, con una propuesta informativa completa, rigurosa y atractiva.

Cada día, laSexta demuestra su pulso informativo desde laSexta Noticias que se sitúa entre lo más seguido del canal a diario, líder a gran distancia sobre su competidor y al que se impone ya de manera ininterrumpida desde hace casi 14 años (julio 2012).

En marzo, un mes con alta demanda informativa, consigue su mejor dato desde noviembre de 2024 con un 8,8% de cuota, superando también a Telecinco (8,5%) A lo largo de estos años, laSexta ha consolidado una amplia oferta informativa diaria, situándose entre las cadenas con más horas de información en directo.

En la mañana, el mejor análisis diario de la actualidad política pasa por la mesa de Al Rojo Vivo que es líder frente a su competidor y anota esta temporada un 8,4% de cuota y 308.000 espectadores.

En la tarde, Josep Pedrerol ofrece la información deportiva en Jugones, que este curso sigue por delante de su rival con un 5,3% de cuota y 496.000 seguidores, después Iñaki López y Cristina Pardo repasan en Mas Vale Tarde toda la actualidad informativa.

El programa firma esta temporada un 6% de cuota aventajando también a su rival (5,6%) y laSexta Clave, el otro informativo de laSexta presentado por Joaquín Castellón, anota un 4,6% de cuota y también gana a su adversario.

Entre los programas de actualidad de emisión semanal la cadena cuenta con laSexta Xplica que se emite los sábados por la noche. Presentado por José Yélamo, se encuentra en su mejor temporada histórica con un 7% de cuota y 559.000 espectadores y es líder frente a su adversario (6,7%). En el mes de marzo tiene su 2º mejor dato mensual histórico (8,3% y 688.000) y también supera a su rival (7,8%).

El viernes por la noche es tiempo de investigación y análisis con Equipo de investigación (5,9% y 602.000 espectadores) y laSexta Columna (6,2% y 674.000 espectadores), dos espacios con personalidad propia que consolidan la apuesta de la cadena por el periodismo en profundidad y riguroso. Por su parte, los especiales de El objetivo de Ana Pastor, presentados por Ana Pastor anotan su mejor cuota desde que se emite en el formato de especiales con un 6,5% de cuota y 488.000 espectadores.

Esta apuesta sostenida por la información se traduce también en la capacidad de la cadena para conectar con la audiencia en momentos de especial relevancia informativa. A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, laSexta ha sido testigo y narradora en directo a través de diferentes especiales de muchos de los acontecimientos más decisivos de la actualidad reciente, consolidándose como una de las opciones elegidas por los espectadores en contextos de alta demanda informativa.

Desde procesos electorales hasta el final del terrorismo de ETA, el relevo en la Corona o la exclusiva de los 'Papeles de Panamá' la cadena ha ofrecido una cobertura continuada de eventos clave como el proceso independentista catalán o los atentados islamistas en Europa (París, 2015) y España (Barcelona, 2017).

Asimismo, ha informado de hitos políticos como la moción de censura a Mariano Rajoy, la llegada al poder de Pedro Sánchez, la formación del primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos o su investidura en 2023.

Junto a ello, ha acompañado a la audiencia en acontecimientos de gran impacto social e internacional como la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza o la guerra de Irán, así como en eventos de especial seguimiento como la coronación de Carlos III, la erupción del volcán de La Palma, el temporal Filomena, el gran seguimiento del procés, la jura de la Constitución de la princesa Leonor, las elecciones en Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump, la DANA en Valencia o el cónclave y la proclamación del papa León XVI.

laSexta hizo también un gran seguimiento del 15M, un movimiento que cambió el mapa político tal y como se conocía hasta la fecha y que supuso el nacimiento de nuevas fuerzas políticas. Junto a la información en directo, laSexta ha reforzado su propuesta con una oferta centrada en el análisis, la contextualización y la interpretación de la actualidad, con programas como laSexta Xplica, laSexta Columna o laSexta Clave.

Esta dimensión ha permitido a la cadena ir más allá del relato de los hechos, incorporando una mirada crítica y explicativa que aporta valor al espectador. En este ámbito, Salvados (6,5% y 789.000 espectadores) se ha consolidado como uno de los formatos más representativos de la cadena, firmando este curso su mejor temporada de los últimos cinco años.

Desde sus inicios, primero con Jordi Évole y posteriormente con Gonzo, el programa ha evolucionado hacia un modelo de reportaje en profundidad, centrado en el análisis de temas de relevancia social y política. A través de investigaciones y entrevistas de alto nivel, como las realizadas al papa Francisco, Nicolás Maduro o Julian Assange, el espacio ha abordado cuestiones clave para la opinión pública, convirtiéndose en un referente de la televisión de denuncia en España.

Algunos de sus especiales, como Operación Palace, alcanzaron cifras históricas, superando los 5,2 millones de espectadores y convirtiéndose en la emisión no deportiva más vista de la cadena. Por su parte, Lo de Évole nace en febrero de 2020 como un formato de autor centrado en historias de trasfondo social y se ha consolidado también como la apuesta de la cadena para las noches del domingo.

Un programa con estilo propio centrado en entrevistas de gran interés realizadas por su presentador y director, Jordi Évole que en esta temporada vuelve a situarse como el programa más visto de la cadena, con un 9% de cuota de cuota y más de 1,1 millón de espectadores. Además, consigue este curso el mejor de los últimos cinco.

Dos décadas de entretenimiento, ficción, cine y deporte

El entretenimiento ha sido, desde sus inicios, una apuesta importante que ha construido la identidad de laSexta, a través de una oferta que combina humor, actualidad, análisis y cercanía con el espectador. En este sentido, El Intermedio, que se estrenó el 30 de marzo de 2006 coincidiendo con las primeras emisiones de la cadena, se ha consolidado como uno de sus grandes referentes y el programa más veterano de su parrilla.

Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés al frente, el espacio continúa siendo, 20 años después, el programa diario más visto de la cadena, con una media de temporada 6,7% de cuota y 845.000 espectadores.

Esta oferta de entretenimiento diferencial se extiende también a las mañanas, donde laSexta ha logrado transformar el consumo televisivo con una propuesta innovadora que combina actualidad con Al Rojo Vivo y entretenimiento con Aruser@s. El programa presentado por Alfonso Arús, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la cadena que esta temporada anota un 14% de cuota y 310.000 espectadores, situándose a más de 10 puntos de su principal rival.

Además, el éxito del formato ha dado el salto al fin de semana con Aruser@s Weekend, presentado por Hans Arús, que cada sábado y domingo ofrece un repaso de los mejores contenidos de la semana manteniendo las secciones más reconocibles del programa, y que ya alcanza un 7,8% de cuota esta temporada.

En las tardes, el entretenimiento ha formado parte esencial desde los inicios de laSexta, con formatos que han sabido conectar con la audiencia y marcar estilo propio. Sé lo que hicisteis… fue el primer gran exponente de esta apuesta, revolucionando la sobremesa televisiva y convirtiéndose en un fenómeno generacional.

Ese espíritu se mantiene a día de hoy con Zapeando, que desde 2013, con Dani Mateo al frente y un amplio equipo de colaboradores, se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de la franja. A esta oferta se suma La Roca, presentado por Nuria Roca, que acompaña a los espectadores en las tardes del sábado y domingo.

En Prime Time, la cadena ha apostado también por el entretenimiento como uno de los ejes clave de su programación, con formatos que han sabido combinar innovación y emoción. En esta franja, la cadena ha apostado por títulos como El Club de la Comedia, El Club de Flo, ¿Dónde estabas entonces?, El jefe infiltrado, Policías en acción, ¿Quién vive ahí?, Qué vida más triste o Pesadilla en la cocina. A esta oferta se han sumado propuestas más recientes como Te lo vas a comer, Batalla de restaurantes, Cazadores de imágenes o Anatomía de…

En el ámbito de la ficción, laSexta apostó en sus orígenes por acercar al público algunas de las series más reconocidas a nivel internacional, logrando convertirlas en auténticos éxitos. Títulos como 'El mentalista', 'The Walking Dead', 'Los Soprano', 'Bones', 'Navy: Investigación criminal' o 'Prison Break', entre otras producciones estadounidenses y europeas, alcanzaron una notable popularidad.

Y en cuanto a la ficción nacional, emitió 'SMS' con su gran cantera de jóvenes intérpretes, 'BuenAgente', la coproducción internacional 'Refugiados', 'Qué vida más triste', 'La tira', 'Estados Alterados Maitena', 'Crematorio' o 'Deudas'.

La cadena también ha emitido las mejores producciones cinematográficas internacionales a través de 'El Taquillazo' que ha sido y sigue siendo una ventana abierta al séptimo arte con superproducciones, largometrajes de acción, cine europeo, comedia, de corte independiente y español.

El género documental forma parte también de la oferta de contenidos de laSexta, la cadena ha incorporado una amplia variedad de títulos que abordan temáticas sociales, culturales y de actualidad, entre los que se encuentran 'Eso que tú me das', 'Dentro de…', 'No se lo digas a nadie', 'Pongamos que hablo de', 'Mi mundo es otro', 'El instante decisivo', 'Astral’, o 'Los Borbones: una familia real', entre otros.

Muy pronto y tras su estreno en cines, llegará 'Sidosa', el documental con el Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y contar que tiene VIH. Por otra parte, desde los inicios de laSexta, los deportes siempre han estado presentes en la parrilla de la cadena con importantes retransmisiones como la de la Liga BBVA, la Copa del Mundial de Fútbol 2006, el Mundobasket y el Eurobasket, la Fórmula 1, el Masters de Madrid o la Copa del Rey y en el último año los grandes premios de MotoGP, Moto2 y Moto3.

Además, la información deportiva también ha ocupado un lugar destacado a través de laSexta Deportes y de 'Jugones', con el liderazgo y el sello de Josep Pedrerol al frente. laSexta también ha sido el lugar en el que nació 'El Chiringuito de Jugones' que pasó por el canal antes de trasladarse a Mega.

Las emisiones deportivas copan el ranking de lo más visto en laSexta a lo largo de su historia. El fútbol se lleva la medalla de oro como la emisión más vista de la historia de laSexta: la retransmisión de El Clásico de Liga entre el Real Madrid y el F.C Barcelona del 10 de diciembre de 2011, con 9.657.000 espectadores y un 49% de cuota.

Junto a las audiencias de otros encuentros ligueros y Clásicos, también se incluyen entre las emisiones más seguidas de la historia de la cadena deportes como el motor con la Fórmula 1 (el G.P. de Abu Dabi de 2010 con 7.436.000 espectadores y un 49,4%) o el baloncesto, con el Eurobasket de 2007 y el encuentro España-Rusia (5.372.000 y 31,3%).

Una cadena con mucho talento y personalidad

Uno de los pilares fundamentales del éxito de la cadena durante estos 20 años ha sido los grandes profesionales que conforman su equipo técnico y sus rostros reconocibles. Más allá del éxito de los diferentes programas, la cadena ha sabido consolidar una plantilla de profesionales con un fuerte sello personal, capaces de generar credibilidad, cercanía y coherencia editorial.

Estos profesionales no solo presentan o conducen programas, sino que actúan como auténticos referentes para la audiencia, estableciendo un vínculo de confianza que refuerza la fidelidad hacia el canal. Además, la diversidad de perfiles que abarca desde el periodismo político y de investigación hasta el entretenimiento, el análisis o la divulgación ha permitido a laSexta construir una oferta plural pero cohesionada.

Cada uno de estos profesionales aporta su propio estilo, pero todos comparten una forma de entender la comunicación basada en el rigor, la personalidad y, en muchos casos, un tono crítico y cercano a la actualidad social.

El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz entre otros no sólo fortalecen la marca de laSexta, sino que contribuyen a proyectar una imagen reconocible y consistente, convirtiendo a la cadena en un espacio donde los profesionales no solo ponen cara a los contenidos, sino que forman parte del día a día de los espectadores, acompañándolos, generando cercanía y construyendo una relación de confianza que va más allá de la pantalla.

Marc Giró y Aimar Bretos se incorporan muy pronto a laSexta

laSexta sigue creciendo y apostando por el talento con la incorporación de Marc Giró y Aimar Bretos, dos de los comunicadores más reconocidas y valorados del panorama audiovisual. Marc Giró se suma al grupo Atresmedia como uno de los presentadores más carismáticos y versátiles de la televisión actual, donde pondrá en marcha en su nuevo programa Cara al show.

Con una amplia trayectoria en televisión, radio y medios escritos, y un estilo propio marcado por la cercanía, la ironía y la sensibilidad, regresa además a una casa que ya conoce tras su paso por formatos como Zapeando, Espejo Público o las precampanadas de Feliz Año Neox. Su incorporación refuerza la apuesta de la cadena por un entretenimiento con personalidad y mirada propia.

Por su parte, Aimar Bretos se incorpora a laSexta para ponerse al frente de La noche de Aimar, un nuevo programa en Prime Time producido por Newtral, que verá la luz próximamente. El periodista donostiarra, actual director y presentador de 'Hora 25' en la Cadena SER, compaginará este proyecto con su labor en radio.

Con una sólida trayectoria en el ámbito informativo y una reconocida capacidad de análisis, Bretos ha sido distinguido con premios como el Ondas y la Antena de Oro. Su llegada refuerza la apuesta de laSexta por la información, el rigor y el directo, consolidando un equipo de comunicadores de primer nivel.

laSexta, comprometida socialmente con la ciencia y la salud

laSexta ha reforzado su compromiso de acción social desde Constantes y Vitales, iniciativa lanzada hace 12 años junto a Fundación AXA, que se ha convertido en motor de cambio desde el impulso a la investigación científica, la prevención en salud y el reconocimiento del talento investigador en España.

Entre otros hitos logrados de la mano de la movilización ciudadana, ha creado la Agencia Estatal de Investigación (AEI), respaldada por más de 80.000 ciudadanos, y reclamado el Objetivo 2% a través de una recogida de un millón de firmas para aumentar en ese porcentaje del PIB la inversión en ciencia.

Asimismo, ha promovido avances tangibles en la protección de la ciudadanía, como la instalación de desfibriladores en espacios públicos —que se han cuadruplicado, pasando de 10.000 en 2016 a 40.000 en 2024—, y ha destinado más de un millón de euros a financiar proyectos de jóvenes científicos, reforzando además la visibilidad del talento nacional a través de los Premios Constantes y Vitales.

Este compromiso también se ha traducido en una firme e intensa apuesta por la divulgación, la igualdad y la concienciación social en torno a los grandes retos de salud. Así, ha sido altavoz para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, con la creación de la Base de Datos de investigadoras y tecnólogas que supera las 4.000 integrantes y a través de campañas dirigidas a inspirar nuevas vocaciones, como 'Chicas, la ciencia nos necesita' o la charla inspiracional dirigida a escolares con la candidata a astronauta Sara García Alonso.

También, Constantes y Vitales ha contribuido a visibilizar la EPOC o las enfermedades raras, a promover la investigación contra el cáncer, lanzando incluso su primer cortometraje, 'Pide un deseo', y a situar la salud mental en el centro del debate público mediante diversas acciones, entre las que destaca el evento 'De esto hay que hablar' y un concierto solidario.

Además, combate activamente la desinformación, defendiendo la medicina basada en la evidencia con campañas como "Menos cuento, más ciencia", lo que la consolida como una plataforma que impulsa el conocimiento, la concienciación y la mejora del bienestar social.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.