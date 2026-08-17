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Las hermanas Collado retan a Mar Segura a apostarse algo al pádel: "¿Hacemos una americanada?, como Scarlett Johansson que subasta un beso"

Las hermanas Collado y Mar Segura junto a Alfonso, profesor de pádel, se enfrentan en un partidillo en El Ejido, Almería, en el que las hermanas piden "apostarse algo": "Mi hermana y yo nos metemos a competir siempre".

Las hermanas Collado aprenden a jugar al pádel con Mar Segura en Mujeres ricas

Las hermanas Collado llegan a El Ejido, Almería, para asistir a la cena de gala de Mar Segura. "Gracias que hemos llegado porque esto es imposible", destaca Rebeca Collado en este vídeo, donde Nuria afirma que "preguntando se llega a Roma". Por su parte, Mar Segura confiesa que está "doblemente preocupada", "no solo por la organización de la boda" sino porque tiene "las invitadas": "Las he querido recibir en el club porque sé que les gusta el pádel y me apetecía echar un partidillo con ellas".

Además, Mar presenta a las hermanas Collado a Alfonso, el profesor de pádel. "Mi hermana y yo nos metemos a competir siempre, sea amistoso o no", afirma Rebeca, que insiste a Mar Segura en que "algo hay que apostar": "¿Hacemos una americanada?, por ejemplo, ¿como Scarlett Johansson que subastan un beso?". Descubre cuál es el resultado en el vídeo principal de esta noticia.

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