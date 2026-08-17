El monólogo de Raúl Cimas sobre cómo perdió su trabajo en un tanatorio: "Se ve que no entendieron mi número del ventrílocuo"

Raúl Cimas llevó su humor "inteligente" a El Club de la Comedia con un monólogo repleto de situaciones imposibles, reflexiones delirantes sobre la inteligencia y una colección de anécdotas capaces de convertir cualquier lógica en un chiste.

Raúl Cimas aterrizó en El Club de la Comedia dispuesto a despejar cualquier duda sobre su personaje: "Para que entendáis lo que viene a continuación, tengo que explicaros que... soy idiota".

A partir de ahí, el humorista encadenó situaciones tan improbables como confesarse capaz de dejar plantada a la Virgen porque "tenía cosas que hacer" o recordar que perdió su empleo en un tanatorio porque "no entendieron" sus bromas. Entre ellas, un supuesto número de ventriloquía en pleno funeral que, según él, no fue recibido con el entusiasmo esperado.

El monólogo viró después hacia una reflexión muy particular sobre la inteligencia. Cimas cuestionó que los perros sean tan listos como aseguran sus dueños. También ironizó sobre los bebés prodigio, capaces de reconocer a sus padres "por el olor", y sobre las preguntas existenciales que algunos adultos les formulan, como ese inolvidable "¿A dónde vas sin ojos?", una frase que elevó a la categoría de "metafísica pura".

La recta final estuvo dedicada a su vida sentimental, con una exnovia malísima que hacía el gesto de las comillas al hablar, saludaba compulsivamente a todo el mundo y tenía la discutible costumbre de saltar en las fotos. Cimas remató la historia asegurando que aquella relación le costó dinero, una clavícula y hasta las clases de violín.

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