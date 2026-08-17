La reacción de las hermanas Collado en Mujeres ricas sobre subir el IVA a "la clase alta"

Mientras viajan a Almería para asistir a la cena benéfica de Mar Segura en Mujeres ricas, Rebeca Collado cuenta a su hermana, Nuria, que "Zapatero está pensando en subir el impuesto del IVA a la clase más alta, a quien pueda pagarlo".

Las hermanas Collado acuden en coche a El Ejido, Almería, desde Madrid para asistir a la cena benéfica de otra 'mujer rica', Mar Segura. "A ver si somos capaces de llegar", destacan las hermanas en este vídeo, donde Rebeca Collado reflexiona sobre una propuesta en ese momento de José Luis Rodríguez Zapatero: "Está pensando en subir el impuesto del IVA a la clase más alta, a quien pueda pagarlo".

Puedes ver la reacción de su hermana, Nuria, que es quien conduce, y la reflexión que hace sobre este tema en el vídeo principal de esta noticia. Además, las hermanas se pierden y tienen que parar a preguntar a dos vecinos de Almería por dónde se va a El Ejido.

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