Así se vivió en 'Princesas de Barrio' la grabación del videoclip de Paqui, con su matrimonio al límite: "Ya podías apoyarme un poco"

Paqui afronta ilusionada la grabación de su videoclip para cumplir su sueño de triunfar como cantante, pero el día está marcado por las pullas de su marido Fran y la falta de apoyo que ella misma le reprocha.

En Princesas de Barrio, Paqui se prepara para dar un paso más en su sueño de convertirse en cantante: grabar su propio videoclip. Acompañada por su madre, su hermana, que ejerce de manager, y su marido Fran, se desplaza hasta el lugar donde tendrá lugar la grabación, pero lo que debía ser un día de ilusión y celebración familiar está marcado desde el principio por las pullas y los comentarios de Fran, que no parece compartir el entusiasmo de Paqui por su proyecto musical.

Durante el trayecto, Paqui explica sus planes para el videoclip, remarcando que después tendrán que editarlo, añadir efectos y moverlo por Internet para intentar que llegue a más gente. "La clave es moverlo por redes", apunta su hermana, cuando Fran no tarda en hacer de las suyas. Al ver el ambiente dentro del coche, lo compara con un "gallinero". "Tú vienes que eres el director, al final vas a cobrar, que siempre tienes que soltar alguna pulla", le responde Carmen, hermana de Paqui, quien tampoco se queda callada y termina reclamándole a su marido el apoyo que esperaba recibir en un momento tan importante para ella. "Mi marido dice que no llegan al año de casados", asegura la madre de Paqui a las cámaras de laSexta, al ver el ambiente que tienen antes de la grabación.

Así, lo que comienza como el gran día de Paqui para cumplir su sueño musical acaba mostrando también las tensiones de una relación en la que el apoyo de Fran parece brillar por su ausencia.

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