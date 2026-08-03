Mar Segura elige el menú de su gala benéfica: "Soy muy solidaria y comprometida con todo lo que rodea el mundo en el que vivimos"

Mar Segura acude con una amiga en este vídeo de Mujeres ricas a la prueba el menú de su cena benéfica, donde queda encantada, sobre todo por el postre: "El broche final me ha encantado, yo me comería solo esto".

"Tenemos una misión muy importante, elegir el menú que vamos a degustar en la cena benéfica", destaca Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, donde explica que "es muy duro porque a las 17 horas tienes que tener el estómago muy abierto y la mente también, y más pensando que es para 400 personas". "Preferiría que para la noche de la cena fueran unas copas más altas para el vino", pide la socialité al camarero mientras que confiesa uqe los "pimientos asados" el recuerdan a los de su abuela.

Por otro lado, explica que han decidido "quitar o un plato de entremeses o un primer plato" porque no se pueden "andar con muchas tonterías porque colapsa la cocina". Por último Mar Segura prueba el postre: "Es un pecado, por favor, yo comería solo esto". "Estoy encantada porque no es la primera vez que organizo este tipo de actos benéficos", asegura Mar Segura, que destaca que es "una persona muy solidaria y muy comprometida" con todo lo que le "rodea y con todo lo que rodea el mundo en el que vivimos".

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