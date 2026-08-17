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'La Paqui' se harta de las bromas de su marido durante su videoclip: "Me tienes hasta los cojones"

Paqui afronta con ilusión la grabación de su videoclip, pero las bromas de Fran terminan generando tanta tensión entre la pareja que la cantante no duda en reprocharle que debería apoyarla más en su sueño de triunfar con la música.

Paqui se harta de las bromas de su marido Fran durante su videoclip: "Ya podías apoyarme un poco con la música"

'La Paqui' está a punto de dar un paso importante para cumplir su sueño de triunfar como cantante. Acompañada por su madre, su hermana y su novio Fran, se dirige hasta el lugar donde realizará la grabación del videoclip.

Mientras la protagonista explica ilusionada sus planes para editar el vídeo, añadir efectos y subirlo a Internet, Fran no parece compartir el mismo entusiasmo, criticando incluso el ambiente dentro del coche como un "gallinero". "Ya podías apoyarme un poco con la música", lamenta lPaqui, que esperaba contar con el respaldo de su pareja en un momento tan importante para ella.

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