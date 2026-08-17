Carlos Cúe: "Es llamativa la guerra porque el Gobierno siempre hablaba bien de Vivas y Vivas hablaba bien del Gobierno"

El periodista destaca el choque entre el Gobierno y Ceuta por la gestión de la crisis migratoria y recuerda que ambas administraciones habían mantenido hasta ahora una relación de estrecha colaboración. A su juicio, deben alcanzar un acuerdo.

Carlos Cúe, el periodista de 'El País' ha considerado "llamativo" el enfrentamiento que se ha producido entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta durante la gestión de la crisis migratoria, especialmente porque, hasta ahora, ambas administraciones habían mantenido una relación de estrecha colaboración.

"Efectivamente, es llamativa esta guerra porque no se había producido hasta ahora. De hecho, el Gobierno siempre hablaba bien de Vivas y Vivas hablaba bien del Gobierno", ha señalado.

El periodista ha recordado que Juan Vivas, presidente de Ceuta y miembro del PP, se había distinguido por mantener una relación especialmente fluida con el Ejecutivo central. "Era el único presidente del PP que hablaba sistemáticamente bien del Gobierno y que decía que la colaboración era máxima", ha apuntado.

A su juicio, las diferencias actuales evidencian un enfrentamiento que ambas partes deben resolver cuanto antes. "Hay una pelea clarísimamente. No están encontrando la solución. El Gobierno dice que Vivas no está poniendo las instalaciones adecuadas y Vivas dice que no le dan los medios que necesita", ha explicado.

Cúe ha insistido en que la prioridad debe ser alcanzar un acuerdo ante la gravedad de la situación. "Claramente lo tienen que resolver porque tienen encima de la mesa un problema muy serio, con mucha gente en la calle, que debe tener solución", ha afirmado.

El periodista ha reconocido que la gestión de la crisis "no es fácil", pero ha confiado en que ambas administraciones sean capaces de volver a la vía del entendimiento. "Todo el mundo quiere arreglarlo, con lo cual esperemos que se pongan de acuerdo", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que el actual enfrentamiento resulta especialmente significativo porque hasta ahora Ceuta había sido un ejemplo de colaboración entre un Gobierno autonómico del PP y el Ejecutivo central. "Creo que es el clarísimo ejemplo del único Gobierno autonómico del PP que se pone muy claramente de acuerdo con el Gobierno central", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido