Daniel Basteiro: "18 días después, no puede ser que sigamos sin saber cuántas personas hay"

Daniel Basteiro reclama que las administraciones pongan a los migrantes en el centro de la respuesta y alerta de que las discrepancias entre el Gobierno y Ceuta están desplazando la atención sobre quienes siguen en una situación precaria.

Daniel Basteiro ha cuestionado la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha señalado que, 18 días después del inicio de la emergencia, todavía persisten discrepancias entre el Gobierno central y la ciudad autónoma sobre cuestiones básicas como el número de personas que permanecen en Ceuta o las instalaciones en las que deben ser atendidas.

"Yo creo que 18 días después no puede ser que todavía no nos pongamos de acuerdo o no sepamos, por ejemplo, el número de personas que hay", ha señalado. A su juicio, la falta de acuerdo entre ambas administraciones transmite la sensación de que los propios migrantes han quedado relegados a un segundo plano.

"Que haya una discrepancia tan fuerte entre lo que dice el Gobierno central y la ciudad de Ceuta, o que no haya un acuerdo sobre las instalaciones donde tienen que estar atendidas estas personas, da la impresión de que los migrantes, los vivos y los muertos, por cierto, también los que se han quedado en el camino, quedan en un segundo plano", ha afirmado.

Basteiro ha defendido que la atención a estas personas debería ser la prioridad y ha advertido de la necesidad de evitar que el enfrentamiento institucional desplace el foco de la emergencia humanitaria. "La situación es muy difícil de manejar", ha reconocido.

El periodista ha considerado que pueden hacerse distintos análisis sobre la política exterior de España o sobre la preparación de las administraciones ante la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio. Sin embargo, ha destacado que no está en duda la presencia del Gobierno desde entonces.

"De hecho, el PP lo critica por ir demasiado, porque son muchos ministros y van demasiado", ha apuntado.

También ha defendido la implicación del presidente de Ceuta, Juan Vivas, con la ciudad y ha recordado que ha sido un aliado del Gobierno en distintos momentos, aunque ha señalado que en los últimos días ha adoptado una posición más dura que ha sorprendido a algunos.

Para Basteiro, la prioridad debe ser evitar el choque entre las administraciones. "Lo que hay que evitar es, desde luego, este choque institucional, porque mientras nosotros hablamos de esto, esas personas están malviviendo en una playa sin las condiciones dignas necesarias", ha concluido.

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