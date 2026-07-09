"¿Esto es el cuarto de mi hija o un puticlub?": así reacciona Mariana Nannis cuando Charlotte le pide una barra de pole dance

Mariana Nannis alucina al saber que su hija Charlotte quiere poner una barra de pole dance en su habitación: "A tu padre le va a dar un infarto, yo te la compro pero no me hago cargo, me lavo las manos".

"A todos los hombres les gusta que una chica sea sexy", destaca Charlotte, hija de Mariana Nannis, en este segundo capítulo de Mujeres ricas, donde explica que ha decidido aprender a bailar pole dance porque "es más divertido y no mucha gente lo hace". "Llevo bailando mucho tiempo, unos dos o tres meses", explica la joven, que va en este vídeo a una de las clases en las que le enseñan nuevas técnicas con el pole dance.

Además, al llegar a su casa, Charlotte pide a Mariana que le compre una barra de pole dance para su habitación. "Va a parecer mas un puticlub que una habitación", reacciona Mariana Nannis a la petición de su hija, que insiste: "Pero a mí me gusta, tengo que aprender". "Yo te la compro, pero no me hago cargo, me lavo las manos", asegura su madre, que teme la reacción del padre, el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia y le pide "que no parezca un puticlub".

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