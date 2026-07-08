Dani Mateo, molesto con la teoría de Pilar Sanz sobre los guapos: "¿Os reís con mis chistes porque soy feo?"

La empresaria generó una gran polémica al contar, en un vídeo en sus redes sociales, por qué no contrataba gente de izquierdas. El colaborador analizaba, en esta sección que recupera 'The very best of El Intermedio', alguna de sus polémicas afirmaciones.

El Intermedio recupera la sección que Dani Mateo dedicaba a Pilar Sanz, una empresaria de éxito y creadora de contenido que, como exponía el colaborador, cuenta en sus redes sociales, que ha bautizado como 'El Camino de Pilar', cómo triunfar.

"Ya os adelanto que es, un poco, como el camino de Santiago: largo, duro y pasado por agua", añadía Dani. "En este caso, el de las lágrimas de los progres a los que no contrata", añadía. En el vídeo, se podía ver como la empresaba contaba, en uno de sus vídeos, que ella no contrata a gente de izquierdas "porque no contrato a quien tira el boli a las cinco, aunque el marrón siga encima de la mesa, a quien llama baja médica a una siesta emocional o conciliación familiar a dejarte tirado por un drama que no era nada urgente".

"Y es que, el camino de Pilar no es sencillo", señalaba Mateo, "pero ayuda ser de derechas". Y es que en otro vídeo, Sanz afirmaba que "la gente fea casi nunca está de cara al público en los grandes negocios". "No es ninguna casualidad, es pura estrategía", afirmaba, "porque la gente guapa, como yo, vende más".

"Entértate, adefesio, acéptalo de una vez que eres más feo que una nevera por detrás", apuntaba Dani, "los guapos venden más y tienen más éxito". Pero, como indicaba Mateo, ser feo todavía "tiene salidas" ya que, como exponía Pilar, otra manera de "petarlo en Internet" es hacer reír.

"El público no va a perdonar la fealdad, salvo que les entretengas", explicaba, "la gente no le permite a un guapo hacer chiste, pero si el que hace el chiste no cumple con esos estándares de belleza, la gente se relaja y se descojona".

"Por ahí no, Pilar", respondía Dani, molesto, "esto me toca de cerca". "¿Os reís con mis chistes porque soy feo?", preguntaba el colaborador al público, "Lo sabía... esa es mi condena". Mateo indicaba que esta teoría, al hablar de Pilar, quedaba desmontada ya que "ella no es fea, pero la gente se descojona con las paridas que suelta".

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