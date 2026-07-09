'La Iratxe' busca nuevas extensiones en un almacén de cabello humano: "Quiero parecer un poni"

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, 'Princesas de Barrio' recupera la divertida visita de Iratxe, Jessy y Marta a un almacén de cabello humano.

Si hay algo que definía el estilo de las protagonistas de 'Princesas de Barrio', eran sus llamativas extensiones. En este fragmento recuperado por laSexta con motivo de su 20.º aniversario, Iratxe, Jessy y Marta visitan un almacén de cabello humano para hacerse con sus próximas adquisiciones.

Durante la visita, las tres examinan distintos tipos de cabello y preguntan por las opciones disponibles. "¿100 gramos para cuántas cabezas dan?", pregunta la Iratxe a uno de los encargados, antes de pedirle que le enseñe más muestras."A mí me gusta dar la notilla, que me miren", reconoce ante las cámaras de laSexta. "La Iratxe está como una cabra, tiene puntos que dices: '¡Qué pedrá!'", comenta 'la Jessy' al conocer las exigencias de Iratxe.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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