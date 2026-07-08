Mariana Nannis confiesa ser "una enferma de la ropa" al enseñar su vestidor, de más de un millón de euros: "Compro los vestidos repetidos"

Mariana Nannis enseña en este vídeo de 'Mujeres ricas' su espectacular vestidor en su casoplón de Marbella. "Me gustan las cosas buenas, no es un pecado", afirma la entonces mujer el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia.

"Soy una enferma de la ropa, me encantan los zapatos, los bolsos, los perfumes...", confiesa Mariana Nannis en el segundo capítulo de Mujeres ricas, donde destaca que, como no le entran todas las prendas que se ha comprado, tiene mucha ropa en "cajas y percheros". La mujer puede llegar a tener hasta 1.500 piezas en su vestidor. "Mi madre siempre dijo que era de vieja Chanel", destaca la entonces mujer del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia en este vídeo, donde destaca: "Cada vez que me ponía un Chanel, mi madre me decía que me lo sacara, que era de vieja y se reía de mí".

"¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta su estilista y amigo, Óscar, a Mariana, que responde en el vídeo: "Se consigue, cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa". Es más, la argentina confiesa que ya ni se prueba los vestidos y que a veces se compra ropa repetida, incluso, del mismo color. Es más, "con el calzado compro triple", asegura. "Tiene repetidas prendas de 3.000 euros tres o cuatro veces", alucina el estilista en el vídeo, donde destaca que la mujer tiene "más de un millón de euros" en ropa. "Me gustan las cosas buenas, no es un pecado", responde ella.

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