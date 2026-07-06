Así es Charlotte, la "temible" hija de Mariana Nannis en 'Mujeres ricas': "Mi madre dice que tengo que volver a casa con ricos, no con pobres"

Mariana Nannis destaca en Mujeres ricas que su hija, Charlotte, "tiene una onda a lo Paris Hilton" ya que "no cuida ni le importa nada". Y es que la argentina la define como "una caprichosa" y "temible".

En el capítulo 2 de 'Mujeres ricas', Mariana Nannis presenta a su hija Charlotte, quien charla con una amiga en su habitación sobre un evento al que van a asistir. "Espero que no vayan catetos", destaca la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia.

"Ese es el problema, que la gente ahorra todo el año para ir a este tipo de fiestas", afirma la amiga, que destaca que le "han dicho que de normal la entrada cuesta 60 euros". Y es que Charlotte confiesa en el vídeo el consejo de su madre, Mariana: "Siempre dice que tengo que volver a casa con ricos, no con pobres". Por su parte, Mariana confiesa a cámara que "Charlotte en una frase es temible" y una "caprichosa".

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