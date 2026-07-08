'Show me the Dani' defiende contratar a robots: "¿Qué empleado vas a encontrar que trabaje 24 horas sin cobrar?"

Dani Mateo se convertía en el criptobro de El Intermedio para hablar sobre los beneficios de que los empresarios sustituyan a las personas por robots en sus empresas.

La sección sobre economía de El Intermedio, 'Páginas salmonete', contaba que en Irlanda habían anunciado que iban a establecer una renta básica para artistas de 1.500 euros al mes. La medida, como señalaba el Gran Wyoming, buscaba en convertir a ese país en una referencia en cuanto al apoyo a los artistas, "aunque la ultraderecha ya está criticando la medida como una paguita para seguir tocándose la gaita".

La medida, además, provocaba la irrupción en el plato del criptobro del programa, 'Show me the Dani', indignado con esta "paguita". "¿Cómo que le van a dar 1.500 palos al mes a un tío para hacer dibujitos por la calle?", señalaba, "seguro que esta cosa de Yolanda Díaz, que realmente trabaja para el gobierno irlandés".

"Como España ya se le ha cargado con lo de subir el salario mínimo, pues dice 'me voy a Irlanda a ver si la estropeo también", exponía. El criptobro exponía que esa subida del salario mínimo iba a aumentar la probabilidad de que las empresas sustituyan a los humanos por robots.

"Si ahora van a costar dinero hasta los becarios, pues ¿qué van a hacer los empresarios?", planteaba, "pues pillarse una roomba que también se pasa el día dando tumbos por la oficina, pero, al menos, te la deja niquelada", reflexionaba.

'Show me the Dani' indicaba, además, que es imposible encontrar empleados que trabajen 24 horas sin cobrar, "sin pausa para el piti y sin meterle fichas a la de contabilidad". "Y luego lo mejor es que luego no te vienen con tonterías de esas del convenio, las pagas extra, ni dietas ni nada", añadía, "no hay que hacerle ni entrevista de trabajo, porque todos entran por enchufe".

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