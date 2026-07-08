"Don Felipe VI, si usted me lo pide, yo tengo hijos por usted y por España": un joven, dispuesto a aumentar la natalidad por el rey

Mientras Emmanuel Macron pedía a los jóvenes franceses que tuvieran más hijos, El Intermedio preguntaba a los españoles si estarían dispuestos a aumentar la natalidad por España... o por el rey.

En un intento por abordar la crisis de natalidad en Francia, Emmanuel Macron envió una carta a los jóvenes para animarles a tener más hijos e informarles de todos los programas que tiene el país para la crianza y la conciliación.

A propósito de esto, El Intermedio salió a la calle para preguntar a los jóvenes españoles si estarían dispuestos a tener hijos si se lo pidiera su el Gobierno.

"Yo no tendría hijos por España, yo tendría hijos porque yo quiero", respondía un chico, que aseguraba querer tener tres hijos. Otro directamente explicaba que no haría caso del Gobierno, ni del rey, ni tan siquiera su pareja. Sin embargo, comentaba que su opinión podría cambiar si le ofrecieran dos millones de euros.

Un joven afirmaba que no tendría hijos porque se lo pidiera el Gobierno, pero que la cosa cambiaría si lo hiciera el rey: "Don Felipe VI, si usted me lo pide, yo tengo hijos por usted y por España".

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