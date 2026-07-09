El monólogo de Manel Fuentes sobre Internet: "La Tercera Guerra Mundial va a empezar por Facebook"

"Estoy seguro de que la tercera guerra mundial va a empezar por Facebook, el día que además de amigos podamos agregar enemigos se va a liar pero bien", reflexiona Manel Fuentes en su monólogo en El Club de la Comedia.

En este monólogo de El Club de la Comedia, Manel Fuentes reflexionó sobre Internet: "Cuando eras pequeño y te mandaban hacer un trabajo tenías que hacerte cuatro fotos, coger el autobús, ir a la biblioteca, copiar... y pagar la multa por el retraso y todo para sacar un 5 pelado, y que el profesor te diga que no te esforzabas". "Joder, si solo me faltaba conducir a mi el autobús", critica el cómico en el vídeo, donde destaca que "eso era currarse las cosas y no lo que pasa ahora".

"Y la culpa es de internet, que nos ha cambiado a todos a peor", afirma Manel Fuentes, que reflexiona: "Para empezar, nos ha hecho vagos, ahora tu hijo puede consultarlo en la Wikipedia, una enciclopedia en la que puede escribir todo el mundo, que es uno de los problemas de Internet, que nos creemos todo lo que sale". "Si el cura, en vez de 'palabra de dios', dijera de 'la Wikipedia', no habría ateos", bromea Manel Fuentes, que destaca: "Estoy seguro de que la Tercera Guerra Mundial va a empezar por Facebook, el día que además de amigos podamos agregar enemigos se va a liar pero bien".

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