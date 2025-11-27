Wyoming responde a Ayuso y sus proclamas contra la "dictadura" de Sánchez: "En una dictadura, gente que tenía razón y decía la verdad estaba en la cárcel"

El presentador de El Intermedio ha conectado este jueves con Más Vale Tarde para hacer un repaso de la actualidad después de que este miércoles recibiera un Premio Ondas como Mejor Comunicador.

El Gran Wyoming recibía un Ondas al Mejor Comunicador este miércoles. Por eso, el presentador de El Intermedio ha estado este jueves repasando la actualidad con Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde. Uno de los asuntos a tratar ha sido esas acusaciones de dictadura en España que vierte, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, el presentador ha lamentado que "hay personas que todos los días, y con esto no estoy aludiendo exclusivamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, dicen que vivimos en una dictadura comunista". Y lo hace "ignorando que en una dictadura cuando uno dice eso va a la cárcel automáticamente y si lo dice varias veces va a la cárcel por años".

"Entonces, alguien debe explicarle a la gente la diferencia entre una dictadura y esto", ha sentenciado. Por ejemplo, explica que en un Estado de Derecho como es España "tú puedes decir que vives en una dictadura sin que te pase nada, aunque sea una puñetera falsedad", pero en una dictadura no.

A modo de ejemplo, ha rescatado la estrofa de una canción que dice así y con la que asegura estar "totalmente de acuerdo": "Hay gente encarcelada solo por decir cosas que están absolutamente relacionadas con la verdad y tienen razón". A continuación, no ha dudado en subrayar que en una dictadura "gente que tenía razón, decía la verdad y estaba en la cárcel", pero aquí "gente que miente, no tienen ninguna razón lo puede decir sistemáticamente en programas matutinos donde los escuchan millones de personas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.