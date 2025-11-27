Ahora

AL ESTILO DE LOS 50 Y 60

Ni pijamas ni pantunflas: el peculiar plan de EEUU para recuperar la "civilidad" en los vuelos

¿Qué pretende? Reducir el número de personas que embarcan con esta indumentaria o que aprovechan para realizarse tratamientos de belleza a bordo.

Dos imágenes que ilustran cómo ha cambiado la forma de vestir en los vuelos
Con motivo de la celebración de Acción de Gracias y ante la avalancha de desplazamientos que se producen en estas fechas, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una campaña para recuperar el decoro en los vuelos. Bajo el lema "La edad de oro de los viajes comienza contigo", el secretario de Transportes, Sean Duffy, ha apelado en un vídeo a recuperar la "civilidad y los buenos modales".

La iniciativa ha nacido con el objetivo de reducir la cantidad de personas que embarcan con pijamas y pantuflas; que aprovecha para hacerse tratamientos faciales o que se quita los zapatos y se tumban a lo largo de los asientos.

Está inspirada en los vuelos de los años 50 y 60, en los que se respetaba "la dignidad de los viajes aéreos". No obstante, desde aquellas décadas se podría decir que ha cambiado todo. Evidentemente, los aviones no son los mismos, pero tampoco lo son sus precios. Antes era una experiencia exclusiva y elegante debido a su alto coste, pero a día de hoy es un transporte cotidiano y asequible hasta cierto punto.

Con todo, Duffy ha animado a la gente "a que se vista y comporte un poco mejor", porque la campaña no busca que los pasajeros se engalanen, pero si recuerda que la comodidad al volar tiene unos límites.

