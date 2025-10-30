Del "vamos a Vietnam" al "hemos salido vivos": Esther Redondo explica las sensaciones en el Gobierno tras la comparecencia de Sánchez

Ester Redondo explica en este vídeo que desde el Gobierno "están muy contentos" con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado y que consideran que, con ella, "el PP ha perdido su última bala".

Hoy Pedro Sánchez comparecía en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' a lo largo de más de cinco horas en las que el presidente del Gobierno respondía a la emboscada del PP defendiendo la financiación "absolutamente limpia" del PSOE y donde también se vivían momentos surrealistas, con las gafas del presidente del Gobierno como 'artista invitado'.

Una vez concluida la intervención de Sánchez, Iñaki López señala en el vídeo sobre estas líneas que el Partido Popular "lo celebraba como una final de Champions".

Esther Redondo, por su parte, desvela que en el Gobierno "están muy contentos": "Esta mañana aseguraban 'vamos a Vietnam' y consideran que han salido vivos y que el PP ha perdido su última bala", explica la periodista de laSexta.

Esther comenta que desde el Gobierno se afirma que la propuesta del senador del PP, Alejo Miranda, de que hubiera un careo entre Sánchez y Aldama y Ábalos "es una muestra de que este debate se les ha salido de madre". Un careo que, apunta, "no se va a aceptar porque no se contempla en el reglamento de la Cámara".

