Iñaki López, irónico: "Feijóo se quita las gafas y se las pone Sánchez, no hay pacto ni en eso"

Iñaki López reacciona en este vídeo a los momentos más surrealistas de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, donde las 'coprotagonistas' han sido las gafas que lucía el presidente del Gobierno.

Durante las más de cinco horas de comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' se han vivido todo tipo de momentos surrealistas y anécdotas.

Más Vale Tarde los recopila en el vídeo sobre estas líneas, donde muestra el revuelo mediático que ha causado, con hasta 270 medios acreditados y en la que algunos senadores le han echado en cara que pretendiera extender el tiempo.

Las 'coprotagonistas' de esta comparecencia han sido las gafas que lucía el presidente del Gobierno, con las que buscaba datos en su carpeta para confrontar, en algunos casos hasta con ironía, los ataques de algunos senadores.

"Feijóo se quita las gafas y se las pone Sánchez, no hay pacto ni en eso", reacciona con humor Iñaki López, a lo que añade sobre las gafas en cuestión que "dicen que son de Dior y valen 300 eurazos".

