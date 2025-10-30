Mayte Alcaraz, sobre Carlos Mazón: "Creo que le va a perseguir siempre la riada y los muertos"

La periodista considera el president de la Generalitat Valenciana no deja su cargo ya que es posible que quiera revertir la imagen que tienen de él tras lo sucedido hace un año en la DANA.

Tras los insultos dirigidos a Carlos Mazón durante el funeral por los fallecidos en la DANA, se ha vuelto a cuestionar su permanencia en la presidencia de la Generalitat Valenciana. Edu Galán considera que Mazón no va a poder sobreponerse por sí mismo a la etiqueta de haber sido responsable de ciertos hechos que sucedieron ese día.

"No se va a sobreponer, sino que, incluso, va a aumentar", indica, "va a quedar, de forma más manifiesta, que este señor no hizo lo que debía en una de las tragedias más importantes de la historia de España".

"¿Creéis el hecho de que él no quiere dejar el cargo tiene que ver con algo más tangible como que si deja la Generalitat puede perder el aforamiento?", plantea Iñaki López. Mayte Alcaraz señala que se puede tachar a Mazón de muchas cosas, "pero creo que esos cálculos económicos no están".

"Está más en un elemento emocional", indica la periodista. Alcaraz cree que quizá quiere revertir la imagen que se tiene actualmente de él a través de, por ejemplo, haciendo una buena reconstrucción. "Creo que es una quimera y que no va a ocurrir, creo que le va a perseguir siempre la riada y los muertos", concluye, "no haría esa vinculación, pero, que no estuvo dónde debía, que fue negligente y poco diligente es más que evidente".

