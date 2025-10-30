Sánchez tacha la comisión del caso Koldo en el Senado de "comisión de difamación" y "circo"

El contexto "Yo creo que esto es un circo". Así ha definido Sánchez la comisión de investigación del Senado durante su comparecencia. El presidente de la comisión, del PP, le ha reprendido y ha retirado sus palabras del Diario de Sesiones.

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado se ha caracterizado por un ambiente tenso y conflictivo. Desde el inicio, las interrupciones y los reproches han sido constantes, especialmente entre Sánchez y el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez. Sánchez ha calificado la comisión como un "circo" y una "comisión de difamación", lo que ha generado críticas de Suárez, quien ha defendido su imparcialidad. Durante el interrogatorio del senador de Vox Ángel Gordillo, Sánchez reiteró sus críticas, lo que llevó a Suárez a retirar sus palabras del Diario de Sesiones por considerarlas una falta de respeto.

La comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado prometía ser bronca y, efectivamente, lo está siendo. Entre interrupciones y reproches de los senadores y del propio presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, Pedro Sánchez ha acabado tachándola de "circo" y "comisión de difamación".

Lo cierto es que la cosa ha empezado mal desde el primer minuto, literalmente. Ya ante las primeras preguntas de la senadora de UPN María Caballero se han sucedido las interrupciones y Suárez ha llamado la atención al presidente , a quien ha acusado de "abusar" de sus turnos de respuesta. Además, ha llamado al orden al senador socialista Rafael Simancas. Y la comparecencia solo acababa de empezar.

"Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión", ha ironizado en respuesta el jefe del Ejecutivo, que, por si no quedaba claro, ha apostillado: "Es un sarcasmo". Un chascarrillo ante el que el presidente de la comisión ha vuelto a reprenderle.

Pero la tensión no ha ido a menos y, aún a preguntas de la parlamentaria navarra, Sánchez ha hablado por primera vez de "comisiones de difamación, que no son de investigación". "Esto es una comisión de investigación, no es una comisión como usted la ha calificado", le ha reprochado Suárez, ante lo que el presidente ha aseverado, directamente: "Yo creo que esto es un circo".

Ya durante el interrogatorio del senador de Vox Ángel Gordillo, que ha elevado aún más el tono en la Cámara Alta, Sánchez ha insistido: "Parece que el sentido común en esta comisión de difamación no ha existido". Unas palabras que el presidente de la comisión ha decidido retirar del Diario de Sesiones "por la falta de respeto que supone a esta institución".

Ante las acusaciones del parlamentario ultraderechista, que le ha afeado una falta de respeto a la labor de las Cortes Generales, Sánchez ha puntualizado que tiene "un inmenso respeto al Senado" y le ha lanzado un dardo: "Quizá el respeto a la institución debería empezar por uno mismo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.