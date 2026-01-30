Renfe se suma a Iryo y dejará de indemnizar los retrasos por las limitaciones de velocidad impuestas por Adif

¿Por qué es importante? La compañía italiana comenzó a hacerlo el pasado miércoles, mientras que la española comenzará este sábado. Si los retrasos se deben a otro tipo de incidencias sí tendrán derecho a indemnización.

Renfe ha decidido unirse a Iryo y dejará de indemnizar los retrasos causados por las limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif a partir de este sábado. La operadora ha comunicado que estas limitaciones pueden provocar retrasos en sus servicios, ajenos a su control. Los billetes adquiridos desde esa fecha no tendrán derecho a compensación si el retraso es por estas causas. Iryo implementó esta medida el miércoles pasado, afectando a trayectos como Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. Las limitaciones se aplicaron tras alertas de maquinistas sobre el estado de algunos tramos ferroviarios.

Renfe se ha sumado a Iryo y también dejará de indemnizar los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor ferroviario Adif a partir de este sábado, según han informado este viernes fuentes de la operadora.

Renfe ha apuntado en su web que esta decisión se debe a que, a raíz de estas limitaciones de velocidad, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a su voluntad. Los billetes de tren adquiridos a partir de este sábado no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a esas limitaciones de velocidad.

Por su parte, Iryo dejó de indemnizar este miércoles los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad en los billetes adquiridos a partir de esa fecha. "Como consecuencia de las limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos anunciadas por el gestor de las infraestructuras Adif, los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia pueden sufrir retrasos ajenos a la responsabilidad del operador", señaló Iryo en un comunicado.

Estas limitaciones de velocidad comenzaron a aplicarse la semana pasada debido a las notificaciones de varios maquinistas sobre el estado de algunos tramos de vía del sistema ferroviario nacional.

