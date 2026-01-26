Ahora

Caos ferroviario

El director operativo de Rodalies y un cargo de mantenimiento de Adif dejarán su cargo tras el caos de la última semana

Los detalles El anuncio de las salidas llega después de que el Govern haya exigido responsabilidades por la falta de servicio de los últimos días.

Imagen de trenes de Rodalies en la Estación de Francia de BarcelonaImagen de trenes de Rodalies en la Estación de Francia de Barcelona.Europa Press

El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y un cargo de mantenimiento de Adif dejarán su cargo horas después de que el Govern haya exigido responsabilidades por el caos vivido en los últimos días, según han confirmado a laSexta fuentes cercanas al asunto.

La consejera de Territorio del Govern, Sílvia Paneque, reiteró este lunes la petición de responsabilidad afirmando que "no podemos mirar hacia otro lado".

"Pedimos a los titulares de Renfe y Adif que tomen decisiones inmediatas que asuman responsabilidades, cambios instantáneos acompañados de nuevas inversiones", agregó.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

