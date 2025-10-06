Néstor Prieto, periodista integrante de la Flotilla: "Percibí una voluntad de deshumanizarnos"

El periodista expone en Más Vale Tarde cómo vivieron sus familiares su travesía en la Global Sumud y su posterior detención por parte del ejército de Israel. "Todos pensábamos que no iba a ser tan duro ni tan complicado", comenta.

El periodista Néstor Prieto era uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla. El periodista iba en uno de los barcos que se dirigía hasta Gaza para intentar romper el bloqueo de Israel y entregar ayuda humanitaria.

"Siento que a mis padres les estoy dando muy mala vida", se sincera el periodista, tras todo lo ocurrido después de ser interceptados por Israel. Prieto cuenta que ha cubierto otros conflictos, pero que, esta vivencia "ha sido una de las peores".

Prieto comenta que intentó trasmitir a sus familiares "serenidad". "Todos pensábamos que no iba a ser tan duro ni tan complicado", explica. Cuando los pudo ver, a su llegada a España, estos le contaron que no supieron nada de él hasta que no estuvo ya subido en el avión para volar hasta nuestro país.

Uno de los hechos más comentados ha sido el trato que ha recibido Greta Thunberg. Néstor explica que el trato que el ejército israelí hacia Thunberg "fue un ejercicio de intimidación" para el resto de miembros de la flotilla, "percibí una voluntad de deshumanizarnos".

El periodista cuenta que "arrastraron a Greta por el suelo, la sentaron contra una pared y le pusieron un carrito de empujar equipaje con una bandera de Israel". Los soldados pusieron a la activista mirando la bandera para hacerle fotografías. Thunberg también fue insultada y vejada. Esta, como señala, no cayó en ningún momento en las provocaciones de los soldados, al igual que el resto de activistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.