Iñaki López, sobre la valoración que se hace de las mordidas de Ábalos: "Robar es robar"

El informe presentado por la UCO parece confirmar que el exministro habría recibido mordidas a cambio de algo, aunque los montantes no eran muy elevados. "Hay que juzgarlas por lo que son, son mordidas, no las podemos juzgar por su montante", señala Iñaki.

La UCO ha enviado un informe al Tribunal Supremo sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría detectado hasta 95.000 euros de gastos sin justificar. Entre estos gastos se pueden encontrar pagos a sus hijos o a varias de sus amigas.

Pedro Águeda indica que este informe permite establecer una serie de "conclusiones provisionales". "Hasta ahora no hay rastro de financiación irregular del PSOE o una 'caja B'", señala el periodista. El informe "confirma que había un político que desde el puesto de ministro de Transportes recibió mordidas a cambio de algo".

Y, añade: "Esas mordidas tampoco fueron muy exageradas en cuanto al monto como para que estén en paraísos fiscales". "Sí, pero hay que juzgarlas por lo que son, son mordidas, no las podemos juzgar por su montante", afirma Iñaki López.

Águeda hacer referencia, además, a la fotografía de un sobre con dinero que aparece en el informe. "¿Un sobre es algo que criminaliza?", plantea el periodista, "no necesariamente. "Si ese sobre tiene dinero negro es algo muy grave", añade, "si ese sobre tiene unos gastos con un descuadre de 500 euros, es otra cosa".

El periodista indica que, por el momento, "tenemos unas corruptelas de Ábalos que se van afianzando en un aspecto muy concreto, que no afectan al partido y que, en este caso, que en el informe tampoco hay referencia a Santos Cerdán".

"De todos modos, cómo cambian los tiempos", afirma Cristina Pardo, "en este país ha dimitido gente porque le han regalado dos trajes y ahora nos está pareciendo poco que un señor le diera 95.000 pavos a un ministro para pagarles a sus novias".

"¿Alguien dimitió por los trajes?", pregunta Águeda. "Sí, Camps", responde Pardo. "¿Por los trajes solo?", añade Pedro, "no solo por los trajes, dimitió por algo parecido a lo que vemos en este caso, que son unas conversaciones telefónicas muy comprometedoras". La presentadora de Más Vale Tarde critica que el listón ha cambiado con el paso del tiempo. "Robar es robar", añade Iñaki, "la cantidad es importante pero es robar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.