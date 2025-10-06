Néstor Prieto, periodista detenido por Israel: "Con varios funcionarios el trato vejatorio era explicito por ser españoles"

Néstor Prieto, uno de los periodistas españoles detenidos por Israel tras el asalto a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, relata en Más Vale Tarde el "trato vejatorio" que él y sus compañeros recibieron durante su detención por parte de las autoridades israelíes.

Más Vale Tarde entrevista a Néstor Prieto, uno de los periodistas españoles que fue detenido por Israel tras interceptar la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

En este vídeo, Prieto relata "el trato vejatorio" que recibieron los españoles durante su cautiverio, un comportamiento que, según explica, estaría motivado por las manifestaciones celebradas en España contra el genocidio en Gaza, las protestas durante La Vuelta Ciclista y la posición del Gobierno español ante las acciones de Netanyahu en la Franja.

"Con varios funcionarios hubo un trato vejatorio explícito por el hecho de ser españoles", asegura el periodista. Según explica, se referían a ellos como "sfaradit, que es como se dice español en hebreo". "Notábamos los comentarios, las burlas, todo relacionado con lo que había pasado en La Vuelta, detalla Prieto.

Además, el periodista señala que los funcionarios tenían "muy presente" todas las manifestaciones y actos en contra del genocidio, algo que se reflejaba en la manera en que los trataban que, en algunos casos, empleando "más fuerza" a la hora de reducirlos.

