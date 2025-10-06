Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Un integrante español de la Flotilla cuenta cómo Israel ha tratado a Greta Thunberg en su detención: "La han usado para darle un castigo ejemplar"

"En cuanto pasamos de estar en custodia del ejército a la policía, la sacaron arrastrándola por el suelo, la dejaron tirada con la cabeza hacia abajo, maniatada durante varias horas y con una bandera israelí al lado", cuenta el activista español Rafa Borrego en este vídeo.

Varios miembros de la Flotilla han criticado cómo la activista Greta Thunberg fue torturada en Israel: "La golpearon y arrastraron". Rafa Borrego, uno de los integrantes españoles de Flotilla Global Sumud, también detenido por Israel, lo ha contado de primera mano en 'Al Rojo Vivo'.

"Uno puede pensar de antemano que por ser una persona tan expuesta, una mujer joven sueca, iba a ser tratada de mejor forma y la han usado, más bien, para darle un castigo ejemplar", asegura Borrego.

Así, tal como relata, "en cuanto pasamos de estar en custodia del ejército a la policía, la sacaron arrastrándola por el suelo, la dejaron tirada con la cabeza hacia abajo, maniatada durante varias horas, y con una bandera israelí al lado".

Ella, confiesa Borrego, "simplemente asumía que estaba delante de unos psicópatas y que le tocaba asumir su rol de símbolo, de decir, 'he hecho un poco de escudo para que el mundo mire a esta Flotilla y ahora me toca esto'". En el vídeo podemos ver completa su exposición.

