Monrosi no ve a Sumar preparado ante un cita con las urnas el 29 de noviembre: "No tienen ni candidato"

Los detalles Según el periodista, el partido habría pedido a varios de sus integrantes convertirse en líderes: "Se lo han pedido insistentemente a Pablo Bustinduy y también han sonado nombres como el de Ernest Urtasun. Ahora, el último en sumarse a esa lista que parece que gana fuerza es el de Mónica García".

El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', expresó en laSexta que Sumar no está preparado para unas elecciones el 29 de noviembre, señalando que la formación política carece de un candidato definido. Aunque Mónica García afirmó en Al Rojo Vivo que están listos para un posible adelanto electoral, Monrosi discrepó, describiendo la situación como una "tragedia política" para parte del electorado. Según Monrosi, el partido ha buscado insistentemente líderes potenciales, mencionando nombres como Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Mónica García. A pesar de que podría haber tiempo para prepararse, actualmente Sumar no está listo para enfrentar unas elecciones.

El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', no ve a Sumar preparado ante un cita con las urnas el 29 de noviembre, en lo que significaría un histórico adelanto electoral. Lo ha expresado en directo con laSexta, donde ha insistido en que la formación política "no tiene ni candidato".

Este viernes, Mónica García aseguró en Al Rojo Vivo que están preparados para afrontar este posible adelanto, aunque evitó pronunciarse sobre cuándo podría producirse: "Estamos preparados para ahora, para dentro de un mes, para dos meses, para tres meses", señaló la ministra de Sanidad.

Por su parte, Monrosi ha narrado que "el 29 de noviembre sería la primera fecha disponible si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la disolución de las Cortes la semana que viene": "Pero creo que no es la única opción y habrá que ver qué es lo que finalmente decide el presidente del Gobierno".

"Con respecto a la izquierda del PSOE, a Sumar, tengo que decir que no es verdad lo que dice la ministra de Sanidad de que están preparados. Es una tragedia política para mucha gente en este país, para gran parte de su electorado, que lo cierto es que no, no están preparados. No tienen una cabeza de cartel ni una persona decidida para ser la referencia de ese espacio político", añade.

Según dice el periodista, el partido habría pedido a varios de sus integrantes convertirse en líderes: "Se lo han pedido a muchos, se lo han pedido insistentemente a Pablo Bustinduy y también han sonado nombres como el de Ernest Urtasun. Ahora el último en sumarse a esa lista que parece que gana fuerza es el de Mónica García, pero lo cierto es que estamos en la recta final de la legislatura".

"Es posible que haya un adelanto electoral que anunció el presidente del Gobierno en los próximos días u horas, pero ese espacio político no tiene ni candidato ni candidata. Por tanto, que se pueden preparar y que hay 54 días y que hay tiempo y que habrá tiempo y que seguramente será una cara reconocible, seguro. Pero, lo cierto es que ahora preparados no están", ha sentenciado.

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