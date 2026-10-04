La protesta por la vivienda se extiende más allá de Sol: acampadas en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Sevilla

Los detalles La intención de los manifestantes, cuyo número aumenta cada día, es mantener la protesta de manera indefinida: "Por ahora no tenemos fecha. Iremos haciendo turnos en nuestra tienda".

La acampada de Sol se ha convertido en el epicentro de las protestas por el acceso a la vivienda en España, extendiéndose a ciudades como Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Santiago de Compostela. En Valencia, el número de tiendas de campaña ha crecido, con más de 200 personas acampadas. Los organizadores insisten en que la ciudad no podía quedarse al margen y planean mantener la protesta indefinidamente. En Sevilla, los manifestantes reclaman viviendas accesibles para todos. La protesta, que también ha llegado a Santiago de Compostela, busca visibilizar las dificultades para acceder a una vivienda y podría dar lugar a una huelga general.

La acampada de Sol se ha convertido en el principal punto de concentración de las protestas por el acceso a la vivienda, pero no es la única. En las últimas horas, el movimiento se ha extendido a otras ciudades españolas, donde cada vez se ven más tiendas de campaña y manifestantes dispuestos a mantener la protesta.Valencia, Barcelona, Zaragoza o Sevilla son algunos de los puntos donde se han instalado acampadas, a las que se suma también Santiago de Compostela.

En Valencia, las tiendas de campaña han ido aumentando progresivamente durante las últimas horas. Los organizadores defienden que la tercera ciudad más grande de España no podía quedarse al margen de las movilizaciones: "Creemos que en la tercera ciudad más grande del país sería indignante que no hubiese una acampada", explica una de las participantes.

Las expectativas son altas y esperan que se incorporen más personas. Por el momento, más de 200 personas permanecen acampadas. Al llegar, los participantes montan y protegen sus tiendas y se organizan mediante turnos para garantizar que siempre haya personas en el lugar. La intención, además, es mantener la protesta de manera indefinida: "Por ahora no tenemos fecha. Iremos haciendo turnos en nuestra tienda". .

En Sevilla también se han instalado tiendas de campaña para reclamar soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda. El mensaje de los manifestantes es claro: "Tiene que haber viviendas para todo el mundo, no solo para los ricos".

La intención es similar a la de otras ciudades: permanecer en el lugar durante el tiempo que sea necesario y mantener viva una protesta que pone el foco en el precio de la vivienda y las dificultades para acceder a un alquiler. El fenómeno también se ha trasladado a Barcelona y Zaragoza, donde se han visto imágenes de nuevas tiendas de campaña, y a otros puntos del país como Santiago de Compostela.

En esta última ciudad, la acampada de este fin de semana ha estado marcada también por la preparación de una posible huelga general. Los participantes aseguran que su intención es continuar trabajando y organizándose para afrontar las próximas movilizaciones.

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