Arranca el juicio por el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia: los acusados enfrentan a entre 15 años de cárcel o pena de muerte

¿Por qué es importante? El trabajador y el extrabajador del hotel donde se solía alojar la mujer de 72 años "Eli" y "Geri" están acusados de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia. Podrían recibir la pena de muerte.

El juicio por el asesinato de la turista española Matilde Muñoz ha comenzado en Lombok, Indonesia. Los acusados, Suhaeli y Heri Ridwan, apodados "Eli" y "Geri", eran empleados del hotel donde Muñoz se alojaba. La Fiscalía los acusa de asfixiar y golpear a la mujer de 72 años, además de planear un robo como venganza por un malentendido, llevándose tres millones de rupias y dos tarjetas de crédito. Tras dos meses de búsqueda, ellos mismos condujeron a la policía hasta el lugar donde enterraron el cuerpo. Se enfrentan a cargos de homicidio y robo, con posibles penas de hasta la muerte.

En Lombok (Indonesia) ha arrancado este miércoles el juicio contra los dos acusados de asesinar a la turista española Matilde Muñoz. La Fiscalía ha acusado a Suhaeli, conocido como "Eli", y Heri Ridwan,"Geri", trabajador y extrabajador del hotel donde se solía alojar Muñoz cuando viajaba a la isla de haberla asfixiado y golpeado hasta la muerte, así como de haber planeado un robo con venganza por un presunto malentendido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado verano y los agentes estuvieron dos meses buscándola, aunque su familia y amigos siempre sospecharon que lo que había ocurrido había sido un asesinato y que quienes lo habían cometido habían sido "Eli", y "Geri". De hecho, ellos mismos fueron quienes, una vez detenidos, condujeron a la policía hasta donde habían enterrado el cuerpo, en una playa cercana al hotel.

La Fiscalía del país les ha acusado de haber asfixiado y golpeado con violencia a la mujer de 72 años, además de haber planificado un robo como venganza por un supuesto malentendido. En total le hurtaron tres millones de rupias, poco más de 150 euros, y dos tarjetas de crédito que nunca llegaron a usar.

Con todo, se les juzga por homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, unos delitos que, en el Código Penal de Indonesia, pueden acarrear penas de entre 15 años de cárcel y la pena de muerte.

Así fue el caso de Matilde Muñoz

Natural de Ferrol, llegó a la isla de Lombok en junio de 2025 y tenía planeado quedarse allí hasta el 20 de julio. No era la primera vez que visitaba el enclave y como casi siempre, se iba a quedar en el hotel Bumi Aditya en la zona de Senggigi.

Según la policía, el último día que se la vio con vida fue el pasado 2 de julio, cuando fue atacada por "Eli" y "Geri" en su bungaló. Asimismo, ante la ausencia prolongada de noticias sobre su paradero, el 28 de julio sus amigas presentaron una denuncia por desaparición ante los Mossos d'Esquadra.

El 13 de agosto y ante la presión de la familia y la Embajada española en el país asiático, las autoridades decidieron abrir una investigación formal. El 30 de agosto, gracias a las confesiones ante la policía, se encuentra el cuerpo de Muñoz y se detiene a los dos hombres.

A mediados de septiembre, tras la realización de la autopsia, se determina que la causa de la muerte fue la asfixia, así como se aprecian evidentes signos de violencia en la cabeza, cuello y pecho.

