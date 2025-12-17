Cristina Pardo, sobre la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado: "Ha dicho 'soy inocente' y lo ha tenido que leer"

Cristina Pardo e Iñaki López reaccionan en este vídeo a algunos momentos de la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, donde incluso ha tenido un roce con un senador del PSOE.

Hoy Santos Cerdán comparecía en la comisión de investigación del Senado. En un principio, el exsecretario de Organización del PSOE explicaba que no iba a responder a las preguntas de los senadores, pero finalmente protagonizaba varios enfrentamientos.

Entre ellos, con un senador del PSOE, al que respondía en tono desafiante: "Hágase una pregunta: si usted está en condiciones de hacerme un reproche como el que me ha hecho".

"Y eso que Alfonso Gil no ha hecho ni una pregunta", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Cristina Pardo señala que Cerdán "ha dicho 'soy inocente' y lo ha tenido que leer".

El presentador recuerda que en esta ocasión Cerdán ha asegurado en la comisión que "mejor solo que mal acompañado" y recuerda que antes de entrar en prisión "fue bien acompañado y ahora solo con su abogado".

