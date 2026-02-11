Ahora

Cuenta atrás para Guardiola

El mensaje de Monrosi al PSOE ante una repetición electoral en Extremadura: "A ver si se esfuerza esta vez y se curra el candidato"

Aunque considera que "si al PP le hace falta humillarse un poquito más con Vox" en Extremadura, "lo veremos", José Enrique Monrosi valora la posibilidad de una repetición de elecciones y manda un mensaje al PSOE.

Aunque considera que "si al PP le hace falta humillarse un poquito más con Vox" en Extremadura, "lo veremos", José Enrique Monrosi valora la posibilidad de una repetición de elecciones y manda un mensaje al PSOE.

Mientras continúa el bloqueo en las negociaciones entre el PP de Extremadura y Vox para la investidura de María Guardiola, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de repetir elecciones.

Sin embargo, José Enrique Monrosi se muestra convencido de que no habrá repetición electoral, ya que considera que "si al Partido Popular le hace falta humillarse un poquito más con Vox, lo veremos".

Para Zaida Cantera, "lo inteligente es forzar a María Guardiola a una repetición de elecciones", si bien admite que en estos momentos en el PSOE no tienen un candidato.

Juan Fernández-Miranda, por su parte, cree que la estrategia de Vox de "reventar al PP" tiene "un límite", lo que podría terminar llevando a los votantes de la formación de extrema derecha a pensar "para qué te voto si luego no se forma gobierno".

De cara a una repetición electoral, Monrosi también mira hacia el PSOE: "A ver si se esfuerza esta vez y se va currando el candidato un poco más que la otra vez".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura
  2. Ada Colau pide huir de "tonterías" y apostar por los "frentes amplios" en la izquierda: "Aquí no sobra absolutamente nadie"
  3. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  4. Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"
  5. Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"
  6. Una gran tractorada toma las calles de Madrid en protesta por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común