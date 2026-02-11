El mensaje de Monrosi al PSOE ante una repetición electoral en Extremadura: "A ver si se esfuerza esta vez y se curra el candidato"

Aunque considera que "si al PP le hace falta humillarse un poquito más con Vox" en Extremadura, "lo veremos", José Enrique Monrosi valora la posibilidad de una repetición de elecciones y manda un mensaje al PSOE.

Mientras continúa el bloqueo en las negociaciones entre el PP de Extremadura y Vox para la investidura de María Guardiola, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de repetir elecciones.

Sin embargo, José Enrique Monrosi se muestra convencido de que no habrá repetición electoral, ya que considera que "si al Partido Popular le hace falta humillarse un poquito más con Vox, lo veremos".

Para Zaida Cantera, "lo inteligente es forzar a María Guardiola a una repetición de elecciones", si bien admite que en estos momentos en el PSOE no tienen un candidato.

Juan Fernández-Miranda, por su parte, cree que la estrategia de Vox de "reventar al PP" tiene "un límite", lo que podría terminar llevando a los votantes de la formación de extrema derecha a pensar "para qué te voto si luego no se forma gobierno".

De cara a una repetición electoral, Monrosi también mira hacia el PSOE: "A ver si se esfuerza esta vez y se va currando el candidato un poco más que la otra vez".

