Yolanda Díaz descarta quedarse "en una esquina" y llama a "movilizar a la gente progresista": "El país se gana ilusionando"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en una jornada sobre los desafíos de la democracia organizada por el Instituto Cervantes este miércoles, en Madrid.

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar ha hecho hincapié en que no quiere ganar en reactivo a la extrema derecha, sino en ofensiva democrática generando espacios de alianza democrática: "La democracia va de generar esperanza. De decir sí a un proyecto que tiene que ver con la vida de la gente".

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha enfatizado la importancia de movilizar a la ciudadanía progresista para defender la democracia, que considera frágil tanto en España como en Norteamérica. En su intervención en una jornada sobre los desafíos democráticos en el Instituto Cervantes, Díaz ha señalado que la extrema derecha ha sabido diagnosticar el malestar social, pero que su propuesta carece de rebeldía y se basa en la frustración. Ha subrayado la necesidad de construir proyectos que generen esperanza y afecto, rechazando la política del odio. Díaz ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por azuzar el odio y ha insistido en que el futuro se gana emocionando a la gente y recosiendo la sociedad. La líder de Sumar apuesta por generar alianzas democráticas y proyectos que reflejen la vida de la gente, con el objetivo de ganar el futuro de manera positiva.

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha descartado este miércoles quedarse "en una esquina" y ha llamado a "movilizar a la gente progresista". "El país se gana ilusionando", ha asegurado tras afirmar que "nos tiene que preocupar la democracia". Así se ha pronunciado tras los últimos movimientos en la izquierda, desde las conversaciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, hasta el anuncio del acto de refundación de Sumar.

"La democracia es demasiado frágil en estos momentos", ha señalado la líder de Sumar. Así, ha afirmado que "se está poniendo en jaque la democracia", tanto en España como en Norteamérica. "La extrema derecha ha diagnosticado muy bien el malestar social. Para poder actuar tenemos que entender lo que esta pasando", ha expresado durante su intervención en una jornada sobre los desafíos de la democracia organizada por el Instituto Cervantes en Madrid.

Para ello, ha apuntado que hay que "salir a la ofensiva a ganar la democracia" y "movilizar a la ciudadanía a través de la transformación social" porque "estamos en un cambio de época y hay que pensar en grande". "Los momentos de cambio de épocas son muy complejos. La incertidumbre da miedo", ha reconocido, y ha apuntado que "a la extrema derecha les mueve el odio". Así, ha agregado que "estamos de manera descarnada viviendo la brutalidad. Hoy en el congreso he visto la brutalidad mas descarnada. No en Trump, sino en Feijóo", ha asegurado.

Así, ha afirmado que "no hay rebeldía ninguna en la propuesta de la extrema derecha", que son "de frustración, lo más viejo, mirar hacia atrás. Hay que saber gestionar esa frustración, el Gobierno y yo la primera". "La apuesta que yo hago es por ganar el futuro de manera positiva y generar afecto y deseo por la gente progresista", ha continuado. Y ha declarado: "El odio no construye futuros. Solo divide nuestro país".

Tras esto, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se jactaba de que Sánchez no puede andar por la calle". "Esto no es ninguna broma", ha resaltado, ya que "azuza el odio". "A ellos les falta humanidad y a nosotros debe sobrarnos", ha aseverado. "No va de parar a la extrema derecha. No va de esto. Ya están aquí. Están en los colegios. Va de una política que genere un deseo ciudadano de que tenemos derecho a vivir mejor", ha afirmado. "Nuestra tarea es recoser la sociedad. Va de ganar el país. Que la ciudadanía diga: voy a defender lo que es mío", ha dicho Díaz.

"A mí no me gustan las esquinas, yo no voy a estar en una esquina. No se gana juntando cosas, no ganamos así, ganamos emocionando a la gente, construyendo proyectos creíbles", ha insistido. "La gente no nos quiere ver pensando lo mismo, sino pensando cosas diferentes, somos capaces de querernos", ha manifestado. "No va de una esquina u otra ni de pureza ideológica, sino de movilizar a la gente progresista", ha enfatizado.

Para Díaz, el proyecto de las izquierdas "va de generar esperanzas para que la gente coja las riendas de un proyecto de país" porque, ha sostenido, no quiere "proyectar en negativo". Así, ha hecho hincapié en que no quiere ganar en reactivo a la extrema derecha, sino en ofensiva democrática generando espacios de alianza democrática: "La democracia va de generar esperanza. De decir sí a un proyecto que tiene que ver con la vida de la gente".

