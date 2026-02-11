Monrosi, tajante sobre las negociaciones para la investidura de Guardiola: "La estrategia de Vox es forzar y humillar al PP"

A pocas semanas para que finalice el plazo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura, continúa el bloque en las negociaciones entre PP y Vox. En este vídeo, José Enrique Monrosi opina sobre ello y un posible adelanto electoral.

En Extremadura comienza a planear el fantasma de la repetición electoral, ya que Vox dice que votará 'no' a la investidura de María Guardiola si no asume su programa electoral, mientras que la presidenta del PP extremeño ya ha dicho que no está dispuesta a "travestirse de Vox".

José Enrique Monrosi recuerda en el vídeo sobre estas líneas que "las repeticiones electorales nunca se sabe cómo pueden salir y quiénes pueden ser castigados".

Sin embargo, señala que "a Vox le da bastante igual las autonomías" y que "todo lo subyugan a un proyecto nacional de ascenso en las opciones de Abascal de cara a unas generales".

En Extremadura, Monrosi considera que la estrategia de Vox es la de "forzar y humillar al Partido Popular", envalentonados tras los resultados cosechados en Aragón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.