Juan Fernández-Miranda señala que Vox tiene una motivación en Extremadura: "Hacer sufrir a María Guardiola hasta el infierno"

El periodista indica que cree que en el partido de ultraderecha están dispuestos, incluso, a facilitar un gobierno en Aragón antes que en Extremadura con el objetivo de señalar a la líder popular extremeña.

En Extremadura se podría producir una repetición electora ya que Vox ha dicho que va a votar no a la investidura de María Guardiola si esta no asume su programa electoral. José Enrique Monrosi indica que las repeticiones electorales "nunca se sabe cómo pueden salir y quiénes pueden ser castigados".

El periodista indica que "es evidente que a la ultraderecha española le dan bastante igual las autonomías o los gobiernos autonómicos". "Todo lo subyugan a un proyecto nacional de ascenso en las opciones de Abascal de cara a unas generales", añade.

Sobre los alicientes que puede tener Vox para entrar en el gobierno de una comunidad autónoma, Juan Fernández-Miranda indica que el partido de ultraderecha "tiene un límite que es que cuando adquieres una representación como la que están adquiriendo, si no quieres gobernar tus votantes pueden decir '¿para qué te voto?'". "Esto se les ha venido antes de lo previsto", indica.

Fernández-Miranda señala que Vox tiene una motivación "hacer sufrir a María Guardiola hasta el infierno". "Incluso, facilitando un gobierno en Aragón antes que en Extremadura para señalarla a ella", concluye el periodista.

