Ahora

En Madrid

La expareja del "mayor usurero de España" agrede a un cámara de laSexta a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla

Antonio Arroyo se ha encarado con un fotógrafo mientras que su expareja, Rebeca Pacheco, le ha dado un paraguazo a uno de los cámaras de la cadena que estaba cubriendo la noticia.

Antonio Arroyo se ha encarado con un fotógrafo mientras que su expareja, Rebeca Pacheco, le ha dado un paraguazo a uno de los cámaras de la cadena que estaba cubriendo la noticia.

En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, se está celebrando el juicio contra Antonio Arroyo, "considerado por la policía, y por muchísimas personas, como el mayor usurero de España", señala Leo Álvarez.

"Es un histórico, supuestamente, estafador", añade. El periodista cuenta que le han llevado a juicio en varias ocasiones, pero "siempre se ha librado de la cárcel". En esta última ocasión, "30 familias han tenido la oportunidad de poder meter en la cárcel a este hombre", indica Álvarez.

A su salida del juzgado, Arroyo se ha encarado con un fotógrafo que se encontraba cubriendo la noticia. Pero, además, la expareja de Arroyo, "cuando el cámara de laSexta, en un receso, está grabando cómo baja las escaleras, se va contra él".

Como se ve en las imágenes, ella comienza a bajar las escaleras corriendo y, al ver que el cámara la sigue, se gira y decide pegarle un paraguazo. "Esta señora se llama Rebeca Pacheco", apunta el periodista. En cuanto a Arroyo, Álvarez explica que "le pueden caer tres años, le pedían ocho años, pero el fiscal lo ha rebajado a tres años por dilaciones indebidas, y es la última oportunidad que tienen estas familias, que han perdido toda su casa, de verle en prisión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura
  2. Ada Colau pide huir de "tonterías" y apostar por los "frentes amplios" en la izquierda: "Aquí no sobra absolutamente nadie"
  3. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  4. Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"
  5. Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"
  6. Una gran tractorada toma las calles de Madrid en protesta por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común