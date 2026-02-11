La expareja del "mayor usurero de España" agrede a un cámara de laSexta a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla

Antonio Arroyo se ha encarado con un fotógrafo mientras que su expareja, Rebeca Pacheco, le ha dado un paraguazo a uno de los cámaras de la cadena que estaba cubriendo la noticia.

En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, se está celebrando el juicio contra Antonio Arroyo, "considerado por la policía, y por muchísimas personas, como el mayor usurero de España", señala Leo Álvarez.

"Es un histórico, supuestamente, estafador", añade. El periodista cuenta que le han llevado a juicio en varias ocasiones, pero "siempre se ha librado de la cárcel". En esta última ocasión, "30 familias han tenido la oportunidad de poder meter en la cárcel a este hombre", indica Álvarez.

A su salida del juzgado, Arroyo se ha encarado con un fotógrafo que se encontraba cubriendo la noticia. Pero, además, la expareja de Arroyo, "cuando el cámara de laSexta, en un receso, está grabando cómo baja las escaleras, se va contra él".

Como se ve en las imágenes, ella comienza a bajar las escaleras corriendo y, al ver que el cámara la sigue, se gira y decide pegarle un paraguazo. "Esta señora se llama Rebeca Pacheco", apunta el periodista. En cuanto a Arroyo, Álvarez explica que "le pueden caer tres años, le pedían ocho años, pero el fiscal lo ha rebajado a tres años por dilaciones indebidas, y es la última oportunidad que tienen estas familias, que han perdido toda su casa, de verle en prisión".

