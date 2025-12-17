María Estévez, sobre la relación de Ana Obregón y Epstein: "Me sorprende que diga lo del Rolls cuando no todavía no era millonario"

María Estévez, corresponsal de laSexta en Los Ángeles, analiza en este vídeo la trayectoria de Ana Obregón en Hollywood y la sorprendente información sobre su relación con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Más Vale Tarde hace hoy un recorrido por los años en los que vivió Ana Obregón en Estados Unidos buscando abrirse camino como actriz. Una época en la que también tuvo relación con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

En este tiempo, la bióloga y guionista rodó series de televisión como 'El Equipo A' y conoció a personas como Steven Spielberg o Bo Derek.

Iñaki López y Cristina Pardo analizan esta cuestión con María Estévez, que en su momento pudo entrevistar a Bo Derek y, al preguntarle por su relación con España, "lo primero que mencionó fue a Ana Obregón, que era su íntima amiga".

La corresponsal de laSexta en Los Ángeles recuerda que Ana Obregón rodó la película 'Me olvidé de vivir' con Julio Iglesias, que "fue su mentor y su padrino" en Estados Unidos. De hecho, señala que fue en la casa del cantante donde se cocinó la famosa paella para Spielberg.

Estévez también pone en valor que Obregón consiguiera ingresar en el Actor´s Studio, la prestigiosa escuela de interpretación, donde "no es nada fácil entrar" y en la que entabló amistad con Robert De Niro.

Respecto a la relación entre Ana Obregón y Epstein, recuerda que en ese momento "él tenía 28 años y todavía no era millonario", mientras ella era "una socialité con muchísimo dinero". Sin embargo, le extraña que la actriz hable de que le enviaba su Rolls Royce cuando "todavía no era multimillonario".

