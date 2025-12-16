María Estévez, sobre la 'guerra' de Trump contra el fentanilo: "Si fuera crack no tendría tanta preocupación, pero afecta a sus votantes"

María Estévez analiza en este vídeo la orden de Donald Trump para declarar al fentanilo arma de destrucción masiva y recuerda que las principales víctimas son "jóvenes blancos sin estudios universitarios", un perfil cercano a sus votantes.

Más Vale Tarde conecta con María Estévez, que a las puertas de la mansión donde Rob Reiner fue asesinado, analiza los comentarios de Donald Trump sobre el mítico director, al que culpa de su propia muerte por sus críticas contra él, lo que ha denominado el "síndrome de trastorno por Trump".

"Tenía la oportunidad de unir a sus ciudadanos en un momento en que hay mucha tensión y lo que ha hecho es crear más enfrentamiento", comenta la corresponsal de laSexta en el vídeo sobre estas líneas.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha firmado una orden para considerar el fentanilo un arma de destrucción masiva, lo que justificaría un ataque a otro país del que proceda el fentanilo, como Venezuela.

María señala que ayer Estados Unidos atacó tres barcos en la zona del Pacífico Este. En este sentido, apunta el fentanilo es una droga sintética que está matando, sobre todo, a "jóvenes blancos sin estudios universitarios", un perfil "cercano al votante de Donald Trump".

Por ello, la periodista considera que "si hubiera sido crack, no habría tenido tanta preocupación por la Casa Blanca, pero son principalmente sus votantes los que están afectados".

