Edu Galán, sobre Ayuso: "Le viene muy bien que el diálogo sea entre el Gobierno y ella y no con Feijóo"

Edu Galán reflexiona en este vídeo sobre el nuevo ataque de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno y el hecho de que, por primera vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid diga en público que es la novia de González Amador.

Isabel Díaz Ayuso hacía hoy balance del año y aprovechaba una vez más para arremeter contra el Gobierno, que según ella "necesita un enemigo" y para ello ha elegido a la Comunidad de Madrid.

Una muestra, según Ayuso, sería el caso de Alberto González Amador, que hoy ha dejado de ser un "ciudadano particular" para convertirse, por primera vez, en su novio.

Edu Galán reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre la dialéctica de enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno, que según él "les viene bien a los dos". En el caso de la presidenta madrileña, porque "le viene muy bien que el diálogo sea entre el Gobierno de España y ella y no entre el Gobierno y Feijóo".

Además, también considera "interesante" y "emocionante" que Ayuso se muestre como la novia de Alberto González para "comenzar a entender toda esta dialéctica desaforada en la que de repente es una operación de Estado": "Si entiendo que se hace por amor, entiendo que tiene un objetivo y no era una locura", afirma.

