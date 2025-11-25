María Estévez, sobre la operación de EEUU en Venezuela: "El arquitecto de todo es Marco Rubio"

La corresponsal explica que no hay "oposición interna" a lo que está sucediendo. La operación ha entrado en una segunda fase en la que se ha declarado a Nicolás Maduro líder de una organización terrorista.

Estados Unidos sospecha que Cuba mataría a Nicolás Maduro si este intentara huir de Venezuela a causa de la amenaza militar estadounidense. Esto se produce mientras aumenta el número de compañías aéreas que vuelan a Caracas y EEUU publicita la recompensa a cambio de la cabeza de Maduro. Más Vale Tarde conecta con María Estévez, corresponsal en Los Ángeles, para conocer la última hora de estos hechos.

EEUU, como señala Iñaki López, está llevando a cabo numerosas acciones en Venezuela "que son contrarias a la ley, incluso, contrarias a la propia ley norteamericana". Así, están llevando a cabo ejecuciones en aguas internacionales de supuestos narcotraficantes o han prohibido la llegada de vuelos a Caracas.

Como señala la corresponsal, "ahora mismo no hay una oposición interna". "Lo que está sucediendo es que hay una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico", indica, "y, al declarar que el presidente de Venezuela es el líder de una organización terrorista, tienen la oportunidad, no solo de atacar financieramente y militarmente a Caracas, sino que se pueden permitir utilizar las leyes de EEUU para hacerlo".

En cuanto al ambiente que se respira en el país, Estévez señala que la presidencia de Trump "es muy volátil". "He hablado con fuentes no oficiales que escriben sobre Venezuela y todos me indican que el arquitecto de todo es Marco Rubio y que hay la intención de atacar a algún centro de inteligencia de Venezuela que esté vinculado al narcotráfico".

"En la operación 'Southern Spear', que ya lleva 82 muertos, ya no tienen barcos a los que bombardear y han entrado en una segunda fase", expone la corresponsal, "por ello han declarado a Maduro como líder de una organización terrorista".

Sobre que la intención final de toda esta operación es, Estévez indica que la campaña política de Marco Rubio "está financiada, en gran medida, por cubanos y venezolanos exiliados". "Es elque no ve con buenos ojos esta militarización del Caribe", concluye.

