Iñaki López, sobre la trama de la Diputación de Almería: "Si hablas de mordidas, qué mejor que hablar de ir al dentista"

La familia Pujol recurría a argot para hablar sobre dinero al igual que hacía, por ejemplo, Koldo utilizando términos como "chistorra" o "lechugas". En su caso, la familia catalana hablaba de "misales".

Este lunes comenzaba el juicio contra la familia Pujol sobre el origen de su fortuna. Como señala Cristina Pardo, al igual que en otras tramas, los Pujol también recurrían a argot para hablar sobre el dinero. Como indica la presentadora, hablaban de misales.

Luis Sanabria explica que existe un documento manuscrito de Marta Ferrusola, mujer de Jordi Pujol, en el que afirmaba ser "la madre superiora de una congregación" y pedía el traslado de "dos misales" a la biblioteca "del capellán de la parroquia".

Como indica Sanabria, Marta Ferrusola era la madre superiora, la congregación era la familia Pujol. Los dos misales eran dos millones de pesetas y el capellán era Jordi Pujol Ferrusola. "Es por tanto este juego de palabras con el que tienen que trabajar los investigadores", apunta el periodista.

"Tengo entendido que el presidente de la Diputación de Almería también tenía su propio lenguaje", añade Iñaki López. El presentador expone que considera "muy interesante y bien traído" ya que "si hablas de mordidas, qué mejor que hablar de ir al dentista cuando te refieres a cobrar esas comisiones ilegales".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.