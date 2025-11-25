Benjamín Prado, recuerda su paso por la mili: "Me pareció un abuso de autoridad del Estado contra mí" 

Benjamín Prado recuerda su experiencia en la mili y se muestra crítico con la idea de volver al servicio militar obligatorio. El escritor defiende que si se reactiva, debería ser voluntario, bien remunerado y con formación útil para los jóvenes.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Benjamín Prado recuerda cómo vivió su tiempo en la mili, opinión que surge tras el interés de algunos jóvenes por realizar el servicio militar. Sin embargo, el 78% de los españoles no está a favor de que vuelva la mili obligatoria.

"La viví como una pérdida de tiempo absoluta, no aprendí nada que me interesase", comenta el escritor. "Me pareció un abuso de autoridad del Estado contra mí", añade Prado.

Asimismo, señala que si se reactiva el servicio militar, este debería ser voluntario y estar "pagado decentemente", ofreciendo además "formación de otro tipo", como en servicios de emergencias, medioambientales, entre otros. "Eso no me parecería mal porque es una cosa voluntaria", opina Benjamín Prado.

"Cualquier atisbo de obligatoriedad con respecto al servicio militar sería un retroceso de siglos", concluye Prado.

