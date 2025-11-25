Ahora

Más Vale Tarde

Benjamín Prado recuerda su paso por la mili: "Me pareció un abuso de autoridad del Estado contra mí" 

Benjamín Prado recuerda su experiencia en la mili y se muestra crítico con la idea de volver al servicio militar obligatorio. El escritor defiende que si se reactiva, debería ser voluntario, bien remunerado y con formación útil para los jóvenes.

Benjamín Prado, recuerda su paso por la mili: "Me pareció un abuso de autoridad del Estado contra mí" 

En este vídeo de Más Vale Tarde, Benjamín Prado recuerda cómo vivió su tiempo en la mili, opinión que surge tras el interés de algunos jóvenes por realizar el servicio militar. Sin embargo, el 78% de los españoles no está a favor de que vuelva la mili obligatoria.

"La viví como una pérdida de tiempo absoluta, no aprendí nada que me interesase", comenta el escritor. "Me pareció un abuso de autoridad del Estado contra mí", añade Prado.

Asimismo, señala que si se reactiva el servicio militar, este debería ser voluntario y estar "pagado decentemente", ofreciendo además "formación de otro tipo", como en servicios de emergencias, medioambientales, entre otros. "Eso no me parecería mal porque es una cosa voluntaria", opina Benjamín Prado.

"Cualquier atisbo de obligatoriedad con respecto al servicio militar sería un retroceso de siglos", concluye Prado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro