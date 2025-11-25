Ahora

En busca de un plan "definitivo"

Trump asegura que "solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo" y envía a Witkoff a reunirse con Putin

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU afirma que se reunirá con Zelenski "sólo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final", después de la petición del presidente ucraniano de un cara a cara este jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca.EFE/Octavio Guzmán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que "sólo quedan unos pocos puntos de desacuerdo" sobre el plan de paz para Ucrania y ha ordenado al enviado especial, Steve Witkoff, a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Así lo ha dicho Trump a través de una publicación en Truth Social, en la que ha afirmado que, durante la última semana, su equipo "ha logrado enormes avances para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania", y ha vuelto a remarcar: (¡Una guerra que jamás habría comenzado si yo fuera presidente!)".

"El mes pasado murieron 25.000 soldados. El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo", ha destacado el presidente estadounidense.

"Con la esperanza de finalizar este plan de paz, he ordenado a mi enviado especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú. Al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos. Se me informará sobre todos los avances, junto con el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles", ha agregado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha trasladado este martes que quiere viajar a Washington para negociar los puntos del acuerdo cara a cara con Trump, y quiere hacerlo en 48 horas, el Día de Acción de Gracias. Pero los planes de Trump son otros. "Espero reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero sólo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final", ha escrito en la red social.

