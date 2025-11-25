Maduro, en busca y captura por Trump mientras EEUU advierte que Cuba podría matarlo si intenta escapar

Mientras tanto... El presidente de EEUU está planeando mantener una llamada telefónica con Nicolás Maduro, aunque todavía no ha dado una fecha sobre en qué momento podría producirse.

Nicolás Maduro se encuentra entre la espada y la pared. El aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela está poniéndole en un aprieto, y es que la Administración de Donald Trump ha llegado a ofrecer hasta 50 millones de dólares por él tras declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista liderado por el presidente venezolano.

Ahora, según el medio Axios, a ese conflicto se ha sumado Cuba. El canciller de dicho país, Bruno Rodríguez, ha indicado que todas estas acusaciones del EEUU son un "invento" con el que intentar justificar "sus acciones violentas" contra Venezuela para "apoderarse de su petróleo.

Precisamente esto, el oro negro del que depende Cuba, es el que está poniendo a Maduro entre la espada y la pared. Al parecer, según el citado medio, los cubanos podrían estar pensando en matar al presidente venezolano si cede a la presión militar de Trump e intenta huir del país.

Por su parte, el presidente de EEUU está planeando mantener una llamada telefónica con Nicolás Maduro, según ha informado Axios citando fuentes anónimas de la Administración estadounidense.

Según estas fuentes, Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está "en fase de planificación".

"Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento", ha explicado a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas.

Esta información llega después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense haya emitido un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región.

Esto último ha supuesto que varias aerolíneas europeas y americanas hayan cancelado sus correspondencias con el país caribeño.

