Ahora

Reencuentro en el funeral de Kirk

María Estévez explica en qué momento está la relación de Musk y Trump: "Lo hicieron de cara a la galería"

María Estévez explica en este vídeo la intrahistoria del reencuentro de Elon Musk y Donald Trump en el funeral de Charlie Kirk y descarta la posibilidad de una reconciliación entre los magnates: "Trump no perdona a sus oponentes".

María Estévez explica en este vídeo la intrahistoria del reencuentro de Elon Musk y Donald Trump en el funeral de Charlie Kirk y descarta la posibilidad de una reconciliación entre los magnates: "Trump no perdona a sus oponentes".

En el funeral de Charlie Kirk se producía el reencuentro de Elon Musk y Donald Trump después de que meses atrás el magnate abandonara la Casa Blanca y se sucedieran los encontronazos y acusaciones en las redes sociales.

Iñaki López y Cristina Pardo preguntan a María Estévez en qué punto se encuentran actualmente las relaciones entre ambos.

La corresponsal de laSexta en Estados Unidos recuerda que Kirk era "el arquitecto de los MAGA" y que incluso fue él quien presento a Elon Musk a Trump.

En opinión de Estévez, este reencuentro entre Musk y Trump "lo hicieron un poco de cara a la galería", pues considera que "no tiene pinta" que vayan a hacer las paces: "Trump no perdona a sus oponentes, ya lo dijo ayer", afirma.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia