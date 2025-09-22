Afra Blanco, tajante con Ayuso tras la apertura de juicio a su pareja: "La presidenta mintió, no era una multa"

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a juicio oral en Madrid por varios delitos económicos. Afra Blanco recuerda en este vídeo la defensa pública que la presidenta hizo de su pareja.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, acusado de un delito contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Tras conocerse la noticia, Afra Blanco quiso enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, recordándole la defensa pública que hizo sobre su pareja.

"No era ni una multa Isabel ni era una mera inspección. No lo era y eso lo sabían bien los empresarios que cumplen y ahora lo sabemos bien todos y todas que la presidenta de la Comunidad de Madrid reiteradamente mintió", ha señalado la colaboradora de este espacio de laSexta.