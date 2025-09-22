Ahora

Más Vale Tarde

Afra Blanco, tajante con Ayuso tras la apertura de juicio a su pareja: "La presidenta mintió, no era una multa"

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a juicio oral en Madrid por varios delitos económicos. Afra Blanco recuerda en este vídeo la defensa pública que la presidenta hizo de su pareja.

Afra Blanco, tajante con Ayuso tras la apertura de juicio a su pareja: "La presidenta mintió, no era una multa"

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, acusado de un delito contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Tras conocerse la noticia, Afra Blanco quiso enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, recordándole la defensa pública que hizo sobre su pareja.

"No era ni una multa Isabel ni era una mera inspección. No lo era y eso lo sabían bien los empresarios que cumplen y ahora lo sabemos bien todos y todas que la presidenta de la Comunidad de Madrid reiteradamente mintió", ha señalado la colaboradora de este espacio de laSexta.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia