Disney recula y anuncia que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse en Estados Unidos

El presentador Jimmy Kimmel, en una imagen de archivo

Los detalles La compañía ha explicado que decidieron paralizar la emisión por "algunos comentarios inoportunos e insensibles".

Disney ha decidido dar marcha atrás y recuperar el programa de Jimmy Kimmel después de haberlo cancelado la semana pasada. La cadena ha anunciado este lunes que el 'late night' volverá a emitirse mañana martes, tras varias conversaciones con el presentador.

El regreso de 'Jimmy Kimmel Live' llega apenas seis días después de que 'ABC' suspendiera al cómico a raíz de las amenazas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

En un comunicado, la empresa matriz de 'ABC' ha explicado que la suspensión temporal buscaba "evitar agravar aún más la situación tensa en un momento emotivo para nuestro país".

La compañía ha añadido que algunos de los comentarios de Kimmel fueron considerados "inoportunos y, por lo tanto, insensibles". Sin embargo, tras hablar con el presentador, Disney ha llegado a la conclusión de levantar la sanción: "Tomamos la decisión de regresar el programa el martes", ha apuntado.

Noticia en ampliación