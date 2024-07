La tiktoker 'Roro' se ha convertido en el gran exponente español de las llamadas 'tradwives', la tendencia en redes donde mujeres defienden el modelo conservador de esposas. 'Roro' ya cuenta con más de 3 millones de seguidores y algunos de sus vídeos, donde cocina y 'fabrica' regalos para su novio Pablo, alcanzan los 30 millones de visualizaciones.

"¿Es 'Roro' un personaje real o un producto de marketing?", plantea Marina Valdés en el vídeo sobre estas líneas, ante lo que Gabriel Sanz responde rotundo que "es un negocio, él y su pareja" porque "están ganando una pasta seguro": "Es como si fuera una serie de Netflix", señala el periodista, que añade que "darle bola a esta historia me parece un poco disparatado".

"A mi me parece que esta señora hace un daño muy grave a la lucha feminista", asegura Loreto Ochando, a la que este tipo de actitudes "no me hace ni puñetera gracia": "No me hace ni puñetera gracia que mi abuela no pudiese estudiar, queriendo, y tuviese que estar atada a la cocina", apunta la periodista.

"Hay mujeres que se han dejado literalmente la vida por conseguir avanzar en igualdad, pese a que todavía hace falta porque nos estamos matando con el techo de cristal, para que lleguen estas señoras con la vocecita y digan que lo que tenemos que hacer es estar en casa cuidando del marido", sentencia Loreto, que asegura que "lo que hay que enseñar a las niñas es que no tienen que depender de nadie". "Me parece perfecto que quieras limpiar, cocinar o lo que te dé la gana, pero hacer gala del machismo más recalcitrante, por ahí sí que no paso", concluye.